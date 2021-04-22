После паводка в калужской реке обнажился разрушающийся мост

Мост был признан аварийным еще в 2018 году, ездить по нему опасно не только в половодье. Фото: 40.MCHS.GOV.ru

Это так называемое мостовое сооружение около населенного пункта Игнатьевское каждый год затапливается одним из первых в регионе. Коварная Лужа в этом году вышла из берегов в начале апреля и 10 дней держала в напряжении население нескольких деревень. Почти две недели спасатели МЧС были их единственным связующим звеном с внешним миром. Как сообщил главный специалист отдела районной администрации по ГО, ЧС и МОБ работе Иван Ермаков, лодочная переправа работала ежедневно с 8.00 до 20.00. Когда вода чуть спала, спасатели пустили по мосту большую машину. "Здесь проехать может только тот, кто хорошо знает переправу: большие колеса позволяют пройти по воде, но там дыра посередине. Опасно это очень", - пояснил Иван Ермаков. И еще рассказал, как спецы от МЧС автолавку переправляли на тот берег.

- Спасибо спасателям, если бы не их помощь, не знаю, как бы на работу попадали, - рассказала "РГ" местная жительница Наталья Белова. - Но дети все равно в школу не ходят. Опять пришлось сидеть на домашнем обучении.

По словам Натальи, спасатели перевозили людей на другой берег, а там - пешком до остановки рейсового автобуса. "Не так уж и далеко, мы привыкли, - говорит Наталья и добавляет: - Но когда-нибудь это должно же закончиться".

"РГ" уже писала о том, как жители нескольких населенных пунктов Малоярославецкого района несколько лет добиваются от властей ремонта моста через реку Лужу.

- Сколько живу в деревне, столько с этой проблемой боремся. Раньше был деревянный мост, потом его укрепили железобетонными сваями. Но он все равно низкий. Его не сносит, но вода поднимается так, что не только мост, но и берега заливает - даже деревья в воде стоят, - и проехать невозможно. Дети в школу не ходят. У нас тут две переправы через Лужу, и обе подтапливает. Река здесь делает плавный поворот и деревни кругом обходит. Дубровка, Новостройка, Бородухино и еще несколько населенных пунктов в половодье оказываются отрезанными. Так что такси на Дубровку заказывать бесполезно, - невесело перефразирует цитату из "Бриллиантовой руки" Наталья Белова, проживающая в Новостройке.

Селяне отодвинули бетонные блоки, перекрывающие подъезд к переправе, и едут на свой страх и риск

Иначе чем через мосты попасть в эти населенные пункты невозможно. Некогда была лесная дорога - по ней в свое время древесину возили. Как рассказала замглавы сельского поселения "Деревня Шумятино" Ольга Владимировна Маслова, по этой дороге до Обнинска примерно 12 километров. Но она совсем разбита. По ней не то что в распутицу - в сухое лето не проехать. По словам Ольги Владимировны, эта дорога находится на стыке двух районов, и ни один ее на баланс брать не стремится.

Мост был признан аварийным еще в 2018 году, ездить по нему опасно не только в половодье, и его закрыли для автотранспорта. Тогда же власти начали искать подрядчика для ремонта переправы. Однако поиск затянулся на годы, местные жители отодвинули бетонные блоки, перекрывающие подъезд к мосту, и ездят на свой страх и риск. Порой даже тяжелые лесовозы им пользуются. Вот и сейчас, как рассказал "РГ" замглавы администрации района по строительству и ЖКХ Сергей Кузнецов, чтобы хоть в паводок горячие головы не делали глупостей, на въезде вбили колья и установили круглосуточное дежурство.

Первоначально власти хотели аварийный мост просто отремонтировать. Делать это может только специальная организация, имеющая соответствующую лицензию. Долго искали, кто бы взялся, наконец нашли. Но когда подрядчики зашли на объект, то наотрез отказались проводить какие-либо работы без проекта. Так что подешевле и побыстрее не вышло. Пришлось делать проект. В прошлом году из регионального бюджета на это дали субсидию - 7,5 миллиона рублей. Стало ясно, что при таких затратах нет смысла делать ремонт, который не решит проблемы, мост ведь все равно останется низководным. Поэтому было решено строить новый.

Комментарий

Сергей Кузнецов, заместитель главы администрации Малоярославецкого района:

- В настоящее время проект строительства нового моста готов, его согласовали в региональном правительстве. Но в этом году строительство все же не начнется. Мы надеемся попасть в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги" в следующем году. Смета около 300 миллионов - району такое не потянуть.