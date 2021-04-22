Синоптик назвал последние в апреле теплые дни

Две волны весеннего тепла прогнозируются в Москве до конца апреля. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, относительное тепло в столицу пришло 22 апреля. Примерно так же в городе будет и в пятницу. Следующее потепление ожидается в последние дни месяца. В остальное время апрель радовать солнцем не будет.

"Если исключить эти два периода, то температурный режим будет прохладным", - сказал РИА Новости синоптик. По его словам, погода больше будет напоминать октябрь, а не апрель.