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22.04.2021 14:30
Рубрика: Происшествия

СК завершил расследование дела о пожаре в подмосковном хосписе

Текст: Наталья Козлова
Управление СК по Московской области поставило точку в расследовании страшного пожара в частном хосписе, в котором погибли 12 стариков.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Располагался хоспис в подмосковном Красногорске. Дело завели на организатора частного хосписа. Он обвиняется по статье 238 УК РФ: "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Прокуратура с работой следствия согласилась.

Фото: Андрей Бессонов/ РИА Новости
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Напомним, в марте 2019 года житель Москвы арендовал индивидуальный жилой дом, расположенный в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорска Московской области. Коммерсант разместил в интернете рекламу, нанял персонал, в том числе сиделок, не заключая с ними трудовые договоры. В доме без согласия собственника он сделал перепланировку: возвел дополнительные стационарные перегородки, установил дополнительные источники электрического освещения и розетки, "с целью максимального размещения в доме постояльцев и извлечения прибыли".

Как рассказывает представитель Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий, фигурант дела "не оборудовал помещение системой пожарной сигнализации, не установил системы оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении пожара, допустил захламление на путях эвакуации. Заведомо зная о допущенных нарушениях, он заключил с родственниками престарелых лиц не менее 29 типовых договоров возмездного оказания услуг".

Итог известен: 10 мая 2020 года в ночью случился пожар. От отравления угарным газом на месте скончались девять человек, еще трое из-за ожогов тела умерли в больнице.

Известно, что обвиняемый полностью признал свою вину, а также в полном объеме возместил потерпевшим материальный ущерб и затраты на похороны. Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Дело направлено в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Красногорск

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