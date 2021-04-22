СК завершил расследование дела о пожаре в подмосковном хосписе

Управление СК по Московской области поставило точку в расследовании страшного пожара в частном хосписе, в котором погибли 12 стариков.

Располагался хоспис в подмосковном Красногорске. Дело завели на организатора частного хосписа. Он обвиняется по статье 238 УК РФ: "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Прокуратура с работой следствия согласилась.

Напомним, в марте 2019 года житель Москвы арендовал индивидуальный жилой дом, расположенный в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорска Московской области. Коммерсант разместил в интернете рекламу, нанял персонал, в том числе сиделок, не заключая с ними трудовые договоры. В доме без согласия собственника он сделал перепланировку: возвел дополнительные стационарные перегородки, установил дополнительные источники электрического освещения и розетки, "с целью максимального размещения в доме постояльцев и извлечения прибыли".

Как рассказывает представитель Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий, фигурант дела "не оборудовал помещение системой пожарной сигнализации, не установил системы оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении пожара, допустил захламление на путях эвакуации. Заведомо зная о допущенных нарушениях, он заключил с родственниками престарелых лиц не менее 29 типовых договоров возмездного оказания услуг".

Итог известен: 10 мая 2020 года в ночью случился пожар. От отравления угарным газом на месте скончались девять человек, еще трое из-за ожогов тела умерли в больнице.

Известно, что обвиняемый полностью признал свою вину, а также в полном объеме возместил потерпевшим материальный ущерб и затраты на похороны. Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Дело направлено в суд.