Собянин: Доступ к электронной медицинской карте для москвичей стал проще

Для жителей столицы доступ к электронной медицинской карте стал проще. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге. Отметив, что за последний год 2,3 миллиона москвичей начали пользоваться своей электронной медицинской картой на портале mos.ru, он пишет: "Однако, чтобы начать пользоваться ЭМК, москвичам приходилось проходить не очень сложную, но все же утомительную процедуру авторизации, которая занимала несколько дней". И вот с сегодняшнего дня многим людям сделать это будет гораздо проще: "Мы проактивно открыли доступ к электронным медицинским картам для всех москвичей, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru".
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Это решение касается 2,9 миллиона человек, которые верифицировали себя на mos.ru и, соответственно, гарантировали безопасность персональных данных.
Теперь им нужно просто выбрать эту услугу на портале mos.ru. А если речь идет об электронной карте ребенка, то необходимо добавить в свой профиль данные о детях (если там их еще нет).
Если же полной учетной записи на портале mos.ru у вас пока нет, то для ее получения достаточно авторизации через gosuslugi.ru или Сбер ID, либо одного визита в центр госуслуг "Мои документы" (подробная инструкция здесь).
Благодаря этому электронной медицинской картой смогут пользоваться 5,2 миллиона человек, то есть более 40% жителей нашего города.