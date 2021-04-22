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Рубрика: Власть

Собянин: Доступ к электронной медицинской карте для москвичей стал проще

Текст: Любовь Проценко
Для жителей столицы доступ к электронной медицинской карте стал проще. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге. Отметив, что за последний год 2,3 миллиона москвичей начали пользоваться своей электронной медицинской картой на портале mos.ru, он пишет: "Однако, чтобы начать пользоваться ЭМК, москвичам приходилось проходить не очень сложную, но все же утомительную процедуру авторизации, которая занимала несколько дней". И вот с сегодняшнего дня многим людям сделать это будет гораздо проще: "Мы проактивно открыли доступ к электронным медицинским картам для всех москвичей, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru".
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Это решение касается 2,9 миллиона человек, которые верифицировали себя на mos.ru и, соответственно, гарантировали безопасность персональных данных.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Теперь им нужно просто выбрать эту услугу на портале mos.ru. А если речь идет об электронной карте ребенка, то необходимо добавить в свой профиль данные о детях (если там их еще нет).

Если же полной учетной записи на портале mos.ru у вас пока нет, то для ее получения достаточно авторизации через gosuslugi.ru или Сбер ID, либо одного визита в центр госуслуг "Мои документы" (подробная инструкция здесь).

Благодаря этому электронной медицинской картой смогут пользоваться 5,2 миллиона человек, то есть более 40% жителей нашего города.

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