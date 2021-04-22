Собянин: Доступ к электронной медицинской карте для москвичей стал проще

Это решение касается 2,9 миллиона человек, которые верифицировали себя на mos.ru и, соответственно, гарантировали безопасность персональных данных.

Теперь им нужно просто выбрать эту услугу на портале mos.ru. А если речь идет об электронной карте ребенка, то необходимо добавить в свой профиль данные о детях (если там их еще нет).

Если же полной учетной записи на портале mos.ru у вас пока нет, то для ее получения достаточно авторизации через gosuslugi.ru или Сбер ID, либо одного визита в центр госуслуг "Мои документы" (подробная инструкция здесь).

Благодаря этому электронной медицинской картой смогут пользоваться 5,2 миллиона человек, то есть более 40% жителей нашего города.