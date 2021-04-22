Участвовавшим в незаконных акциях иностранцам закроют въезд в Россию на 40 лет

Начальник столичного управления по вопросам миграции ГУ МВД Дмитрий Сергиенко на заседании Общественной палаты Москвы сообщил, что МВД РФ запретило въезд в страну на 40 лет 122 иностранным гражданам, участвовавшим в несанкционированных акциях и протестах на территории Москвы.

По информации ТАСС, он сослался на пункт 1 части 1 статьи 27 Федерального закона "О порядке въезда, выезда". Решения будут принимать территориальные миграционные подразделения, у которых должны быть списки нежелательных гостей.

Эксперты считают, что это нормальная международная практика, когда иностранцу запрещают въезд по каким-либо причинам. Многие страны, в том числе США, как правило, даже не объясняют причин.