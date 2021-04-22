В Балашихе вор унес из квартиры ценности на 5 миллионов рублей

О задержании квартирного вора сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Выяснилось, что "домушник" подобрал ключи к замку входной двери, проник в квартиру, расположенную в одном из домов на Саввинском шоссе, откуда похитил ювелирные украшения и деньги. Общая сумма ущерба составила более 5 миллионов рублей.

Взяли его сотрудники уголовного розыска при поддержке Росгвардии по месту его временного проживания в Богородском. Им оказался ранее судимый 49-летний местный житель. В ходе обыска полицейские обнаружили отмычки, деньги, мобильные телефоны, сим-карты различных операторов, ювелирные украшения, именные пластиковые карты, наручные часы, одежду и обувь. Видимо, вор "обнес" не одну квартиру. Задержанный взят под стражу.