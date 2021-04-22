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22.04.2021 14:50

В Калуге подведены итоги студенческого конкурса

22 апреля были подведены итоги конкурса студенческих работ "Моя Калуга - вектор в будущее".
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

В составе жюри оценили представленные работы глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель председателя городской думы Александр Иванов, руководители РАНХиГС, представители министерства природных ресурсов и экологии и ГБУ "Дирекция парков".

"Депутаты городской думы внимательно относятся к молодежным проектам, нам хочется, чтобы молодежь активно участвовала в общественно-политической жизни нашего города, - обратился к участникам конкурса Юрий Моисеев. - У вас есть свежее видение, вы изучаете опыт других стран и регионов. Город - живой организм, он должен постоянно развиваться, нужны новые идеи и предложения. У активных и творческих представителей молодого поколения сейчас есть все возможности для самореализации, вы можете и должны принимать участие в развитии Калуги"

В 2021 году конкурс "Моя Калуга - вектор в будущее" посвящен вопросам экоурбанистики.

Студенты Калужского филиала РАНХиГС, Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана и "Калужского коммунально-строительного техникума" представили девять проектов, пять из которых вышли в финал.

Авторы проекта "Воздушный поиск" разработали мобильную систему автономного наблюдения за объектами, экологического мониторинга и мониторинга потенциальных чрезвычайных ситуаций. Используется нейронная сеть, внедренная на беспилотник, оснащенный камерами и тепловизором. Система анализирует данные и предлагает решения по экобезопасности объекта, также может использоваться для выявления фактов браконьерства. Партнером проекта является национальный парк "Угра".

Проектом благоустройства территории Комсомольской рощи предусмотрено обустройство дорожно-тропиночной сети, озеленение узловых центров, установка скамеек, урн и стендов с информацией о животных и растениях Калужской области.

Проект "Плавучий бассейн" предусматривает создание на Оке плавающей платформы из металлопластиковых блоков размерами 30 на 12 метров. На платформе разместятся две чаши бассейна для взрослых и детей. Также проектом планируется благоустройство прилегающей территории набережной.

Основная идея проекта благоустройства и озеленения территории Коммунально-строительного техникума заключается в создании зоны отдыха и досуга студентов.

В проекте "EcoGenius" авторы разработали настольную интерактивную экологическую игру, направленную на повышение экологической грамотности подрастающего поколения и пропаганду бережного отношения к окружающей среде.

По результатам конкурса:

1 место досталось проекту экологической игры "EcoGenius";

2 место - проекту "Воздушный поиск";

3 место - проекту благоустройства и озеленения территории Коммунально-строительного техникума.

"Участники конкурса показали высокий уровень знаний и творческий подход, подготовив интересные проекты в таких сферах, как экология, благоустройство, рекреация, просвещение. Желаю вам дальнейших успехов и новых идей. Городские власти изучат предложенные проекты и постараются поддержать лучшие из них", - подытожил Юрий Моисеев.

Победителям и участникам конкурса были вручены призы и дипломы.

"Не останавливайтесь на достигнутом, за вами - будущее нашего города", - напутствовал финалистов Александр Иванов.

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