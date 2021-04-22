В Москве начали наносить разметку для военной техники

На Тверской улице начали наносить временную желтую разметку для движения военной техники на репетиции и Параде Победы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к нанесению линий временной дорожной разметки желтой краской от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади. Всего будет нанесено пять линий разметки длиной по одному километру каждая", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, на линии этой разметки будут ориентироваться водители военной техники при движении на репетиции и Параде Победы, который состоится 9 мая.

Глава Комплекса городского хозяйства призвал водителей быть внимательнее на указанном участке дороги.

Для беспрепятственного проезда военной техники к месту временного дислоцирования по заявке Минобороны будут разобраны разграничительные ограждения и демонтирован островок безопасности с дорожными знаками на пересечении Крылатской улицы с улицей Нижние Мневники и далее в соответствии с маршрутной картой.

Кстати, после проведения мероприятий ограждения будут восстановлены.