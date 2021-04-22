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Рубрика: Общество

В Москве обнаружили первые грибы

Текст: Ирина Огилько
Саркосцифа алая. Фото: Ryane Snow/ wikipedia.org Саркосцифа алая. Фото: Ryane Snow/ wikipedia.org
Саркосцифа алая. Фото: Ryane Snow/ wikipedia.org

В столичных парках обнаружили первые весенние грибы. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Фото: iStock
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По данным ведомства, в природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево" и в Памятнике природы "Серебряный бор" специалисты Мосприроды обнаружили саркосцифу алую, а в "Долине реки Сетунь" и "Царицыно" найдены зимние опята. Саркосцифа алая - это первый весенний гриб, один из вестников весны. Он похож на маленькую красную чашечку, поэтому у него есть другие названия: алая эльфова чаша или просто алая чаша.

Главная особенность гриба - шляпка, которая и является плодовым телом. Она выглядит как ярко-красная чашечка размером от 1,5 до 5 см в диаметре. Края у шляпки завернуты внутрь, имеют бледно-розовый или белый цвет. Ножка маленькая настолько, что часто остается незамеченной. Этот гриб не считается съедобным. Однако для многих лесных обитателей он является пищей.

Второй гриб - это зимний опенок, сезон которого уже заканчивается.

Напомним, что на особо охраняемых природных территориях Москвы законом запрещен сбор грибов. За нарушение предусмотрен штраф. Также грибы нельзя сбивать и топтать.

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