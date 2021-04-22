В Москве ограбили шесть припаркованных автомобилей

В столице вор ограбил шесть припаркованных автомобилей. О задержании преступника сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Она рассказала, что 40-летний житель столицы разбивал стекла автомобилей, припаркованных на улицах Генерала Кузнецова и Маршала Полубоярова, и воровал понравившиеся приборы. Среди похищенного - шесть видеорегистраторов и один радар-детектор.

Пока известно, что он причастен к шести таким грабежам. Украденное он успел продать. С 40-летнего москвича взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Однако потерять свободу он может на срок до двух лет.