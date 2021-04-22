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Рубрика: Происшествия

В Москве организаторы финансовой пирамиды обманули людей на 460 млн рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

О задержании аферистов, совершивших более 120 эпизодов мошенничества, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: iStock
Как распознать мошенников и финансовые пирамиды

Аферу раскрыли сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Они задержали четверых мужчин и женщину. Взяли их после обращения в полицию более 120 граждан. Эти люди сообщили, что в офисе микрофинансовой компании, расположенной в Печатниковом переулке, они заключили договоры займа и внесли крупные суммы. Согласно документам предполагались ежемесячные выплаты от паевого взноса в размере от 17 до 24 процентов. Но организация не выполнила взятые на себя обязательства.

Как выяснила полиция, все свелось к давно придуманной схеме так называемой финансовой пирамиды. Строители этой пирамиды, как обычно, обещали ежемесячные выплаты в виде очень солидных процентов. С целью создания видимости выполнения взятых на себя обязательств аферисты некоторое время выплачивали деньги за счет новых вкладчиков. В основном же полученные средства выводились через аффилированные организации и похищались.

По предварительным данным, мошенники получили от вкладчиков свыше 460 миллионов рублей.

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