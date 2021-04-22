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Рубрика: Экономика

Северный рулит

В пятницу в столице открывается пассажирская навигация
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 88(8439)
В пятницу в столице стартует летняя пассажирская навигация. Начнется она с парада судов от Новоспасского моста в 10.00, а спустя пару часов состоится официальное открытие на Северном речном вокзале.

Реставрация Северного речного вокзала завершилась осенью прошлого года. Его 17 причалам пустовать не дадут. Как рассчитывают в комитете по туризму Москвы, компенсировать отсутствие иностранных туристов в этом году сможет набирающий популярность внутренний туризм и расширение спектра услуг. Самым популярным может стать маршрут от Москвы до Химок, с промежуточной остановкой в парке Левобережный. В пиковые будние часы цена билета не превысит 37 рублей, то есть цены прохода в метро по карте "Тройка", которой будет можно расплатиться и за поездку по воде. В другое время и выходные дни цена билета выше - 250 рублей.

Туристический поезд начал ходить из Москвы в Элисту

Новинкой станет маршрут с севера на юг столицы. Путешествие займет три-четыре дня. "Тур называется "Московская кругосветка", - рассказывает "РГ" замглавы судоходной компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова. - С Северного речного вокзала теплоходы пойдут в сторону Рязани и села Константиново. Оттуда через Оку вернутся в столицу на Южный речной вокзал. Пассажирам также предложат тематические круизы-экскурсии по природным и другим достопримечательностям. Так, все знают про фьерды Норвегии, но мало кто знает, что и у нас есть свои Ладожские шхеры - красивые и каменистые скалы. Посмотреть на них можно, совершив круиз из столицы в Санкт-Петербург с заходом в Ладогу. Возить по достопримечательностям будут теплоходы премиум-класса, раньше катавшие только иностранцев, и новинки года - суда-лоукостеры, где цена будет зависеть от выбранного перечня услуг. Минимальная стоимость начинается от 3 тысяч рублей в сутки. С Северного речного вокзала будут отправляться и прогулочные теплоходы к Пироговскому и другим подмосковным водохранилищам с остановками для шашлыков и купания.

Если хочется искупаться и при этом никуда не ехать, можно поплавать в теплой и безопасной воде прямо на Северном речном вокзале. Здесь впервые обустроили зону отдыха с бассейнами. По данным комплекса городского хозяйства, одновременно купаться могут 200 человек. Напрокат можно взять лежаки, зонтики и полотенца. Попасть на пляж можно не только с берега, но и с воды, где построен плавучий причал для маломерных судов. Пришвартоваться к нему могут одновременно 18 катеров длиной 10 -25 метров.

Судовладельцы надеются, что поток пассажиров в этом сезоне вырастет как минимум на треть 

Как рассказал "РГ" президент московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов, всего в новом сезоне будут работать 25 судоходных компаний, подготовивших около ста теплоходов. "Надеемся, что в этом году пассажиропоток вырастет на треть - до миллиона человек, не считая круизных перевозок, - рассказал Евдокимов. - Наибольший трафик останется за центром города, где будут курсировать около 80 судов, в том числе и 10 речных трамвайчиков "цветочной" флотилии крупнейшей судоходной компании региона". К слову, впервые на трамвайчики попасть можно будет не только по разовым билетам, но и по многоразовым, действующим один-два дня.

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