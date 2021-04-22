В Тверской области начала работу шестая Международная поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", которую проводит Российское военно-историческое общество (РВИО) при поддержке правительства Тверской области, Министерства обороны РФ, МЧС, Росгвардии, ДОСААФ России, "Поискового движения России" и "Союза поисковых отрядов России".

Впервые эта экспедиция была проведена в регионе в 2016 году. За пять лет на месте Ржевской битвы найдены и с почестями захоронены на мемориальном кладбище Ржева 2069 бойцов и командиров Красной армии, обнаружено 193 медальона, установлены имена 107 бойцов, считавшихся пропавшими без вести. Найдены родственники 25 красноармейцев, погибших на ржевской земле. Кроме того, подняты фрагменты двух самолетов времен Великой Отечественной войны - Як-1 и МиГ-3. По номерным деталям самолетов установлены имена погибших летчиков.

В этом году под Ржев приехали более 700 человек из 53 регионов России и ближнего зарубежья. Они будут работать на территории сельского поселения Есинка Ржевского района - в местах кровопролитных сражений 1942-1943 годов.

Кстати, весточку из тех далеких и трагичных лет на торжественной церемонии открытия экспедиции получила племянница погибшего в этих местах и считавшегося пропавшим без вести бойца Евгения Панфилова - его останки были найдены в 2018 году, но личность удалось установить только через два года.

- В 2018 году в рамках экспедиции "Ржев. Калининский фронт" мы работали близ деревни Полунино. У одного из бойцов при себе были найдены фрагменты письма со штампом от августа 1942 года. К сожалению, экспертиза сразу не смогла установить получателя, так как надписи были смыты. Но спустя два года повторная экспертиза позволила нам его прочитать. Это письмо матери своему сыну - Евгению Алексеевичу Панфилову. В июле 1942 года он убыл на фронт в район Ржева, в начале августа связь с ним прекратилась, и его записали пропавшим без вести. Сегодня мы можем передать эту реликвию в семью бойца, - сообщил командир поискового отряда "Пионер" Михаил Богданов.

За пять лет на месте Ржевской битвы найдены и с почестями захоронены 2069 бойцов и командиров

Лагерь экспедиции, что становится уже традицией, вновь размещен возле Ржевского мемориала Советскому солдату, открытого в 2020 году. Здесь созданы все условия: установлены армейские палатки, обустроены душевые, столовая, зоны для отдыха и площадки для обучения молодых поисковиков, а также другая инфраструктура. Соблюдены, конечно, и меры безопасности, связанные с коронавирусом: палатки оснащены санитайзерами, а участники обязаны соблюдать масочный режим. Это вдвойне важно, поскольку лагерь экспедиции и знакомство с работой поисковиков с 18 по 30 апреля будут включены в экскурсионный маршрут для школьников к Ржевскому мемориалу.

- Одной из особенностей поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт" станет участие школьников, - подчеркнул исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк. - Они смогут познакомиться с работой поисковиков и находками, обнаруженными на местах боев. В этом году не менее тысячи школьников: 500 из Москвы и Подмосковья и 500 из Тверской области - смогут посетить музей в лагере поисковиков, пообщаться с ними, понять, что ими движет. Возможно, в будущем они приобщатся к этому благородному делу.

Кстати

В этом году участники церемонии открытия экспедиции высадили возле Ржевского мемориала Советскому солдату березовую аллею - "Сад памяти". Наталья Конева, дочь маршала Советского Союза Ивана Конева и председатель Фонда памяти полководцев Победы, рассказала, что на ржевской земле, кроме отца, у нее воевала мама. По ее словам, эти деревья будут расти "ради них и всех защитников Родины на вечную память".