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22.04.2021 06:16
Рубрика: Общество

Разберут по косточкам

Анализ отолитов кеты поможет управлять рыболовством на Амуре
Текст: Татьяна Дмитракова (Хабаровск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 87(8438)
Микрохимическое изучение слуховых костей (отолитов) осенней кеты позволит разработать рекомендации по рациональному использованию рыбных запасов реки Амур. Таким исследованием занялись сотрудники Хабаровского филиала ВНИРО и ученые биологического и геологического факультетов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

- Мы работаем над оценкой выживаемости молоди осенней кеты, которая была выпущена на нагул в море и вернулась в Амур для нереста. Необходимость исследования вызвана тем, что в течение ХХ века в бассейне реки происходило снижение уловов этого ценного объекта промысла, что послужило основанием для строительства пяти лососевых рыбзаводов с целью восстановить запасы. Однако статистика показала, что этого не произошло, - рассказал доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ, ведущий научный сотрудник ХабаровскНИРО Павел Михеев.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Отолиты "запоминают" особенности среды обитания, питания и физиологические процессы рыбы. Благодаря изучению определенного участка слуховой кости можно воспроизвести условия жизни конкретного экземпляра в тот или иной период времени. В частности, анализ позволяет определить происхождение особей, то есть подсчитать долю кеты, разведенной человеком и выросшей в естественных условиях, в промысловых уловах. Ихтиологи Пермского университета провели подготовку материалов: отшлифовали и отполировали 770 отолитов молоди и производителей осенней кеты, собранной в бассейне реки и на лососевых рыбзаводах сотрудниками Хабаровского филиала "ВНИРО" и Амурского филиала "Главрыбвод".

Затем исследователи на базе центра коллективного пользования ПГНИУ провели микрохимический анализ при помощи спектрометра, который позволяет определять малые и сверхмалые концентрации элементов, а также их изотопный состав в различных объектах. Кстати, именно этим методом был определен абсолютный возраст Земли.- В долгосрочной перспективе идентификация происхождения кеты позволит изымать больше искусственно выращенных особей и пропускать на нерест больше рыб естественного происхождения. Это будет способствовать увеличению уловов с сохранением воспроизводственного потенциала кеты, - пояснил Павел Михеев.

Для завершения работы над рыбохозяйственными рекомендациями требуется несколько лет сборов материалов молоди и производителей осенней кеты. Предполагается, что исследователи будут изучать около тысячи отолитов ежегодно.

В регионах Общество Природа Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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