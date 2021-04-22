Анализ отолитов кеты поможет управлять рыболовством на Амуре

Микрохимическое изучение слуховых костей (отолитов) осенней кеты позволит разработать рекомендации по рациональному использованию рыбных запасов реки Амур. Таким исследованием занялись сотрудники Хабаровского филиала ВНИРО и ученые биологического и геологического факультетов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

- Мы работаем над оценкой выживаемости молоди осенней кеты, которая была выпущена на нагул в море и вернулась в Амур для нереста. Необходимость исследования вызвана тем, что в течение ХХ века в бассейне реки происходило снижение уловов этого ценного объекта промысла, что послужило основанием для строительства пяти лососевых рыбзаводов с целью восстановить запасы. Однако статистика показала, что этого не произошло, - рассказал доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ, ведущий научный сотрудник ХабаровскНИРО Павел Михеев.

Отолиты "запоминают" особенности среды обитания, питания и физиологические процессы рыбы. Благодаря изучению определенного участка слуховой кости можно воспроизвести условия жизни конкретного экземпляра в тот или иной период времени. В частности, анализ позволяет определить происхождение особей, то есть подсчитать долю кеты, разведенной человеком и выросшей в естественных условиях, в промысловых уловах. Ихтиологи Пермского университета провели подготовку материалов: отшлифовали и отполировали 770 отолитов молоди и производителей осенней кеты, собранной в бассейне реки и на лососевых рыбзаводах сотрудниками Хабаровского филиала "ВНИРО" и Амурского филиала "Главрыбвод".

Затем исследователи на базе центра коллективного пользования ПГНИУ провели микрохимический анализ при помощи спектрометра, который позволяет определять малые и сверхмалые концентрации элементов, а также их изотопный состав в различных объектах. Кстати, именно этим методом был определен абсолютный возраст Земли.- В долгосрочной перспективе идентификация происхождения кеты позволит изымать больше искусственно выращенных особей и пропускать на нерест больше рыб естественного происхождения. Это будет способствовать увеличению уловов с сохранением воспроизводственного потенциала кеты, - пояснил Павел Михеев.

Для завершения работы над рыбохозяйственными рекомендациями требуется несколько лет сборов материалов молоди и производителей осенней кеты. Предполагается, что исследователи будут изучать около тысячи отолитов ежегодно.