Петр Васильевич, почему, на ваш взгляд, для Арктической зоны страны надо формировать отдельную нормативно-правовую базу?
Петр Гоголев: Это совершенно особый макрорегион с экстремальными условиями. Неслучайно в Арктике, составляющей почти 30 процентов территории страны, проживает всего 1,7 процента населения России. В нормативном плане все субъекты Федерации равны, но фактически арктические регионы находятся в специфических условиях в силу объективных особенностей: природных, климатических, географических, демографических. Поэтому нужна система мер, учитывающих и устраняющих неравенство.
В чем конкретно оно заключается?
Петр Гоголев: Ключевая проблема общесистемного характера - внеэкономическое северное удорожание хозяйствования и жизнедеятельности в его наиболее экстремальной форме. Это проявляется практически во всех сферах. Для Арктики характерны отсутствие развитой транспортной инфраструктуры и высокие издержки энергообеспечения. Отсюда идут резко выраженные неравные конкурентные условия для бизнеса, сокращение объемов производства отраслей экономики, упадок традиционных видов хозяйственной деятельности, а также некомфортные в сравнении с другими регионами условия проживания для населения.
Вы считаете, что эти проблемы можно решить путем принятия норм и правил?
Петр Гоголев: На мой взгляд, действующие документы стратегического планирования не предусматривают решение проблем внеэкономического удорожания. Арктика рассматривается лишь в призме освоения минерально-сырьевых центров (преимущественно вахтовым методом), обустройства Севморпути и обслуживающих его населенных пунктов. Планы по ее развитию на практике сводятся к перечню мероприятий и сумм в рамках отраслевых программ и проектов. Но в отраслевых-то ведомствах сохраняются общие подходы, не учитывающие специфику особых территорий и не позволяющие обеспечить достойное качество и уровень жизни на Севере. При таком раскладе стратегия развития макрорегиона может в большей степени оказаться декларативным документом.
Наверное, мы подошли к главному. Что, по-вашему, надо менять в подходах к Арктике?
Петр Гоголев: В центре государственной стратегии должен быть человек, а не хозяйственное освоение территории. Во-первых, необходимо обеспечить безусловное доведение транспортных тарифов (в первую очередь топливной составляющей) и тарифов на энергоресурсы до среднероссийского уровня. Надо развивать транспортную инфраструктуру. У нас в Якутии, к примеру, лишь девять аэропортов из 33-х имеют искусственное покрытие взлетно-посадочных полос. Одно только это уже приводит к транспортной дискриминации жителей Севера из-за инфраструктурных ограничений авиации, которая здесь является безальтернативным видом транспорта.
Второе - северный завоз, благодаря которому живут 25 субъектов страны, в том числе почти весь Дальний Восток. При таких масштабах централизованная система его планирования, которая учитывала бы потребности регионов, отсутствует. Не урегулированы порядок взаимодействия участников, механизмы финансирования, распределение ответственности и полномочий между федеральным центром, регионами и организациями. Для решения этих проблем необходим федеральный закон о досрочном завозе продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.
Если качественно поработать хотя бы над двумя этими направлениями, уровень жизни на Севере значительно повысится. А вообще проблем, требующих внимания законодателей, в Арктике значительно больше. Они касаются не только местного населения, но и вахтовых работников, на которых делают ставку промышленные компании.
Но для вахтовиков существует Трудовой кодекс РФ. Разве этого недостаточно?
Петр Гоголев: Конечно, нет. Кодекс регулирует трудовые отношения, а жизнь вахтовых поселков - белое пятно в законодательстве. Это чревато серьезными последствиями. К примеру, в прошлом году, когда на Чаяндинском месторождении произошла вспышка коронавирусной инфекции, оказалось, что там некому организовать противоэпидемические мероприятия среди десяти тысяч вахтовиков.
Нужен федеральный закон, определяющий статус вахтовых поселков в административно-территориальном устройстве региона, обязывающий предприятия по соглашению с субъектами Федерации и органами местного самоуправления принимать условия обслуживания таких поселений, в том числе предоставление медицинских и социально-бытовых услуг. Речь идет об огромном числе людей. Из 1,4 миллиона человек, занятых в экономике арктического макрорегиона, 208 тысяч (15 процентов!) трудятся вахтовым методом. И их будет еще больше. Они работают по ТК, а живут по правилам, установленным работодателем. Так не должно быть.