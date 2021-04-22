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22.04.2021 04:33
Рубрика: Происшествия

Глава города в Забайкалье попал под следствие

Текст: Дина Непомнящая

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ) и превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ) возбудили забайкальские следователи в отношении главы городского поселения Сретенское.

В Орле задержан глава департамента здравоохранения

Как сообщили в пресс-службе краевого СУ СК, мужчину заподозрили в махинациях при заключении муниципального контракта на ремонт дороги на сумму около 2,4 миллиона рублей. Он знал, что подрядчик не завершил работы на сумму около 600 тысяч рублей, но подписал документы об их выполнении, благодаря чему исполнитель получил полную оплату. При этом ремонт он не завершил до сих пор.

Кроме того, глава города позволил подрядчику использовать песчано-гравийную смесь из сретенского месторождения. Дать такое разрешение он не имел право, это задача соответствующего министерства правительства Забайкалья. Незаконно было использовано свыше 1000 кубометров смеси на сумму больше 300 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали на 48 часов, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.

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