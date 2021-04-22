Инфраструктурные облигации позволят сделать жилье доступнее

Соглашение о совместной реализации проектов жилищного строительства с применением механизма инфраструктурных облигаций заключили ДОМ.РФ и правительство Сахалинской области.

Это позволит дополнительно построить 800 тысяч кв.м жилья, рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Будет застроен участок площадью 150 га в Южно-Сахалинске.

"У региона появляется возможность опережающими темпами к подготовленным с точки зрения градостроительного потенциала земельным участкам подвести всю необходимую инженерную инфраструктуру, которая позволит оптимизировать затраты застройщиков и сделать доступнее стоимость квадратного метра для населения", - сказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Тем самым выполняется указ президента о повышении доступности жилья и увеличении объемов ввода, добавил он.

Жилье на Сахалине востребовано, спрос огромный, отметил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Артём Федорко. При этом проекты Сахалинской области очень проработанные, есть детальные "дорожные карты".

Проект будет запущен уже в июне. "Если всё получается, то во втором полугодии мы предложим еще на общую сумму 47 млрд рублей для обустройства площадок для жилищного строительства на 6 млн кв.м", - сказал Лимаренко.

О привлечении ДОМ.РФ ресурсов с финансового рынка для поддержки строительства жилья через размещение облигаций сказал в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. За счет субсидий федерального бюджета ДОМ.РФ сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке - порядка 3-4% годовых. "Пилотными проектами для отработки такой модели станет строительство жилых кварталов в Туле, Тюмени, Сахалинской области, Кузбассе", - отметил Путин.