Корабли ТОФ провели артиллерийские стрельбы в Японском море

Ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников" и корветы ТОФ "Совершенный" и "Громкий" провели совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям в Японском море, сообщили "РГ" в пресс-службе Восточного военного округа.

Боевые упражнения двумя тактическими группами проведены рамках контрольной проверки за зимний период обучения. При этом фрегат "Маршал Шапошников" и корветы поражали цели огнем из новых 100-миллиметровых универсальных корабельных артиллерийских установок А-190. "Варяг" - огнем из 130-миллиметровой артиллерийской установки АК-130. Для уничтожения макетов морских мин корабли применяли шестиствольные 30-миллиметровые автоматические артиллерийские установки АК-630.

В заливе Петра Великого корабельные ударные группы провели учение по организации противовоздушной обороны отрядов и выполнили артиллерийскую стрельбу по воздушным мишеням.

Подавление артиллерийским огнем невидимых береговых целей, скрытых рельефом местности, было проведено в районе полигона на острове Желтухина. Еще одна совместная стрельба проводилась по большому артиллерийскому буксируемому щиту, который имитировал надводный корабль условного противника.