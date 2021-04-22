Куда смогут поехать дальневосточники, не попавшие в Турцию

С 15 апреля в России временно ограничили авиасообщение с Турцией и Танзанией. Все авиарейсы, за исключением вывозных, отменены до 1 июня. Причина - ухудшение эпидемической обстановки из-за коронавирусной инфекции. И не исключено, что летом запрет решат продлить. Только по приблизительным подсчетам, планы на отпуск придется изменить 500 тысячам россиян.

Чем же заменить отдых на турецком пляже? Самый очевидный вариант - пляжем российским. Курорты Симферополя, Сочи и Краснодара еще прошлым летом стали спасательным кругом для туристов, не попавших за границу, и, кажется, будут пользоваться неменьшей популярностью в нынешнем году. Из Хабаровска, к примеру, в эти города с 26 апреля по 31 октября организуют прямые авиарейсы.

Но можно спланировать интересное путешествие и по Дальнему Востоку. Например, отправиться на майские праздники в Забайкальский край. В министерстве экономического развития региона специально подготовили список экскурсий, подходящих для выходных дней.

- Совместно с туроператорами мы разработали очень интересные маршруты, которые понравятся и взрослым, и детям, - рассказала начальник отдела туризма минэкономразвития Татьяна Воронина.

Целый день туристам предлагают провести в "столице кочевников Забайкалья" - поселке Агинское. Здесь находятся построенный в XIX веке Свято-Никольский храм и один из старейших дацанов в Восточной Сибири. Любители коротких программ смогут прогуляться по местам, связанным с декабристами, или посетить буддийский храм в Чите и отведать настоящих бурятских бууз. Всего на майские праздники разработано 17 экскурсионных маршрутов.

Отлично провести отпуск можно на Камчатке. На полу­острове около 30 действующих и примерно 160 потухших вулканов, которые с 1996 года входят в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Местные тур­операторы предлагают различные программы знакомства с исполинами - от коротких в несколько часов до длительных, на пару недель.

- В мае будут также актуальны морские прогулки, туры к горячим источникам и водопадам, джип-туры, спортивная охота, поездки к берегу Тихого океана на Халактырский пляж и вертолетные экскурсии, - отмечает консультант Камчатского туристического информационного центра (ТИЦ) Анна Смирнова.

Последние недешевы - от 30 до 46 тысяч рублей с человека. При этом важно, чтобы набралась группа, иначе вылет не состоится.

Ничуть не хуже отдых на Сахалине. Здесь туристов ждет множество интересных возможностей. И некоторые даже не потребуют трат. Например, региональный культурно-туристический центр организует для желающих бесплатные обзорные автобусные экскурсии по Южно-Сахалинску.

Одно из самых популярных мини-путешествий на острове - к маяку Анива, построенному в 1939 году. Средняя стоимость тура - пять тысяч рублей.

Но чтобы воспользоваться всеми этими возможностями, нужно до них добраться. Желательно, не разорившись на авиабилетах (другие виды транспорта, кроме воздушного, мало подходят для межрегионального сообщения в округе). По информации полпредства президента РФ в ДФО, единая дальневосточная авиакомпания, созданная на базе сахалинского перевозчика "Аврора", может начать полеты уже в апреле. Для обеспечения авиационной транспортной доступности будут разработаны специальные программы, увеличена маршрутная сеть, продуманы финансовые инструменты. В этом впрямую задействованы региональные власти. Например, губернатор Амурской области Василий Орлов уже внес предложение субсидировать полеты по маршруту Благовещенск - Хабаровск. Кроме того, федеральные министерства и ведомства готовят инициативы по обнулению аэропортовых сборов.

Прямая речь

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации:

- Дальний Восток обладает, пожалуй, самым большим потенциалом для взрывного роста туризма. Но нужно создать комфортные условия и повысить качество продукта, реализовать инвестиционный потенциал регионов. Эта сфера формирует большое количество рабочих мест и дает мультипликативный эффект для развития более 50 различных отраслей экономики, включая промышленность, строительство, сельское хозяйство. Она затрагивает и другие направления, например, патриотическое воспитание, имидж регионов, в том числе на международной арене.