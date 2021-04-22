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22.04.2021 13:16
Рубрика: Происшествия

МЧС опубликовало видео пожара на пилораме в Биробиджане

Текст: Тимофей Борисов
МЧС России распространило видео с места пожара на территории пилорамы в Еврейской автономной области. На кадрах видно, что территория пилорамы огромная. Это больше напоминает не лесопилку, а склад. Неудивительно, что ее пришлось тушить дважды. Сухая и ветреная погода разжигает сейчас на Дальнем Востоке даже малейшие искры.

Суховей пришел со стороны Китая и температуры воздуха в некоторых местах поднялись до плюс 25 градусов.

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По данным МЧС России, сообщение о пожаре на территории пилорамы по адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Индустриальная, 4. поступило в 9:45 (мск).

"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений наблюдается горение отходов деревообработки. В 11.22 (мск) пожар локализован на площади 15000 кв.м. Информация о погибших и пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекаются 42 человека личного состава и 10 единиц техники", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

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