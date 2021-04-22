Президент страны дал поручение продумать дополнительные меры по развитию здравоохранения в регионах Дальнего Востока. О том, какими могут быть эти меры и почему необходимость их принятия вышла на федеральный уровень, "РГ" рассказали люди, не понаслышке знающие о болезнях медицины. И почти во всех случаях речь шла об увеличении финансирования или перераспределении его объемов.

Константин Жмеренецкий, ректор ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет", д.м.н, доцент, член-корреспондент РАН, Хабаровск:

- Одна из нерешенных проблем сегодняшнего здравоохранения - дефицит кадров. В том числе врачебных. В одних категориях должностей при этом - физический профицит работников, в других - острая нехватка. Недостаток специалистов особенно ощущается в структурах первичного звена: в поликлиниках, ФАПах, на станциях скорой помощи. В центральных районных больницах, где в одних руках сосредоточено несколько служб, также не хватает участковых педиатров и терапевтов.

В последние три года эту проблему поэтапно решают путем увеличения квот целевого приема на специальности "лечебное дело" (70 процентов бюджетных мест отдано таким абитуриентам) и "педиатрия" (75 процентов). Вместе с тем я убежден, что необходимо расширить общий прием по данным специальностям, при этом не включая в критерий эффективности вузов средний балл ЕГЭ - хотя бы на один год. Например, наш университет в прошлом году набрал много бюджетников на "лечебное дело" и "педиат­рию", даже в ущерб контрактникам. Надо, чтобы вузы принимали выпускников школ на эти важные специальности, не опасаясь за свой критерий эффективности. Повторю: хотя бы раз нужно организовать такой прием.

Еще один необходимый шаг. Надо пересмотреть коэффициент выравнивания тарифа подушевого финансирования на обучающегося. Объясню: вуз тратит на одного студента, скажем, 100 тысяч руб­лей в год. Но поскольку считается, что какую-то часть средств учебное заведение может зарабатывать внебюджетной деятельностью, включается коэффициент понижения тарифа. Так вот, на обучение одного студента сегодня требуется куда больше средств, чем заложено в тарифе. А еще и этот коэффициент! Нам не хватает финансирования на развитие. Практически все деньги уходят на зарплату преподавателям. Перекроить бюджет мы не можем, просим целевые средства. А это всегда непросто.

Надежда Ищенко, заместитель губернатора - начальник департамента здравоохранения Чукотского автономного округа:

- К числу основных сложностей относится и обеспечение жильем специалистов в районах. Поэтому предлагаем рассмотреть меры дополнительной поддержки регионов Дальнего Востока по предоставлению квартир медикам.

Алексей Саклаков, зампредседателя комитета по социальной политике Заксобрания Забайкальского края, отличник здравоохранения РФ, заслуженный работник здравоохранения Читинской области:

- Учитывая практику и опыт, полученные учреждениями здравоохранения за прошедший год борьбы с пандемией, считаю, что необходима повсеместная модернизация инфекционной службы. Это становится уже вопросом национальной безопасности.

Что касается Дальнего Востока, то в качестве очень важной меры для закрепления мед­работников я тоже предлагаю предоставлять им жилье по договору социального или служебного найма с последующей приватизацией.

Кроме того, и для дальневосточных регионов это особенно актуально, необходима повсеместная цифровизация отдаленных населенных пунктов для расширения возможностей телемедицины.

Олег Пак, проректор по медицинским вопросам Дальневосточного федерального университета, к.м.н., Владивосток:

- На Дальнем Востоке потребность в высокотехнологичных операциях вдвое превышает объемы квот, выделенные медицинским организациям округа. Современнейшие технологии, оборудование и специалисты медцентров ДФО задействованы не на полную мощность. При этом многие пациенты, ожидающие своей очереди на операции, не хотят получать лечение в медицинских организациях в других федеральных округах, так как это не всегда удобно с точки зрения логистики. Лист ожидания на предоставление высокотехнологичной медпомощи (ВМП) на Дальнем Востоке получается слишком большим, и это ведет к снижению ее доступности.

Механизм финансирования деятельности медицинских организаций в селах через систему ОМС не позволяет покрыть расходы на содержание лечебных учреждений

Думаю, что для ДФО можно было бы реализовать пилотный проект распределения ВМП: планирование ее объемов и закладывание бюджета на нее производить с учетом статистической потребности регионов, возможности коечного фонда и технической оснащенности федеральных и региональных медицинских организаций, расположенных в округе. При этом пациенты сами будут решать, где им удобнее оперироваться без длительного ожидания и дальних переездов в другие федеральные округа. Средства медицинским организациям следует выделять по итогу выполненной работы за отчетный период (месяц), а не заранее, распределяя сверху объемы в недостаточном количестве, из-за которого и формируется большой лист ожидания. Такая дальневосточная льгота улучшит качество и доступность медицинской помощи населению ДФО, уменьшит миграцию людей в другие округа России и, возможно, наоборот, привлечет их жителей на Дальний Восток.

Марина Острась, главврач ГАУЗ "Чукотская окружная больница":

- Хочу обратить внимание на наболевшую проблему. Подрядные организации не стремятся брать контракты на ремонт в учреждениях здравоохранения. Нормативные коэффициенты при составлении локальных сметных расчетов в данном случае минимальны, поэтому подрядчик не сможет заработать на проведении работ. На Чукотке ситуацию усложняют транспортная схема и климатические условия. Предлагаем проработать возможность поддержки ремонтников в этих случаях.

Еще одно предложение. Порядок финансирования деятельности медицинских организаций в селах через систему ОМС не позволяет в достаточной мере покрыть расходы на содержание лечебно-профилактического учреждения. Особенно на Севере. Высокие тарифы на услуги ЖКХ, дороговизна продуктов питания, услуг по доставке лекарств и изделий медицинского назначения ложатся на плечи медорганизаций. Предлагаем рассмотреть новый механизм финансирования учреждений здравоохранения в селах.