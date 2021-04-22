Минстрой: Цены на жилье выросли еще до запуска льготной ипотеки

Цены на жилье выросли раньше, чем заработала льготная ипотека. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на пленарной сессии "Домостроение" Дня открытых дверей Сахалинской области.

Массовое получение кредитов по программе ипотеки с господдержкой началось в августе 2020 года, отметил Стасишин. При этом первое поднятие цен было зафиксировано еще в первом квартале из-за изменения курса рубля и вкладывания населением средств, хранившихся ранее на депозитах, в недвижимость.

Задача министерства сейчас - показать застройщикам перспективы гарантированного спроса, отметил Стасишин. Дополнительную прибыль от повышения цен застройщики направляют на покупку новых земельных участков для строительства жилья. Сейчас на стадии строительства находится 140 млн кв. метров, отметил Стасишин, но это гораздо меньше градостроительного потенциала - под возведение жилья подходят участки для строительства 200 млн кв. метров.

Минстрой сейчас находится в конструктивно-жестких дебатах с Центробанком по поводу условий продления льготной ипотеки, добавил замминистра.

Программа ипотеки с господдержкой была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли в пандемию. Получить кредит можно поставке до 6,5%, при этом ряд банков предлагает более низкие ставки.