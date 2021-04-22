Можно ли вывести хобби из расходной части бюджета в доходную

Говорят, что лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби. Но, чтобы увлечение стало доходным, нужно достигнуть определенного мастерства. Легко ли заработать на том, чем занимаешься для удовольствия, и как много средств придется вложить, прежде чем хобби начнет приносить деньги, узнал корреспондент "РГ".

По взмаху кисточки

Если бы пару лет назад бухгалтеру Виктории Ли сказали, что она может спустить несколько десятков тысяч рублей на косметику, та очень бы удивилась. Макияжем она совершенно не интересовалась. Но в январе 2020 года девушка согласилась побыть моделью для подруги, которая училась в одной из хабаровских школ визажа. И ее поразила магия, с помощью которой можно изменить внешность, подчеркнуть достоинства человека и скрыть недостатки.

- Тогда я загорелась идеей научиться так же ловко орудовать кисточками и красками, - вспоминает Вика.

Девушка прошла курс и получила диплом визажиста. В процессе обучения успела поработать на нескольких конкурсах красоты и фотопроектах и твердо решила, что новые навыки не забросит и будет совмещать хобби с основной профессией. Тем более что на одном клиенте можно заработать от 800 до трех тысяч рублей, в зависимости от сложности макияжа. На это девушка иногда тратит свои выходные, а еще продолжает участвовать в различных проектах, например, недавно вошла в команду визажистов фестиваля "Золотое лекало-2021". Правда, пока траты на хобби все же превышают заработок.

- Сами курсы стоили около 30 тысяч рублей. Косметику нам предоставляли бесплатно, но кисти нужны были свои. Я купила набор из 16 кисточек за четыре тысячи, - признается Виктория. - Потом начала приобретать профессиональную косметику. Товары из масс-маркета не брала, потому что хочется работать с качественными материалами. А тени разрекламированного производителя за 500 рублей и профессиональной марки за пять тысяч - это небо и земля. В общей сложности потратила на необходимый визажисту набор около 30 тысяч. Но не жалею об этом. Многих средств хватит надолго.

Не забывает девушка и о том, что, если хочет конкурировать с профессионалами, должна соответствовать их уровню. Поэтому успела пройти повышение квалификации за семь тысяч рублей.

- Можно не тратиться на курсы и всему научиться в интернете. Только придется собирать информацию из разных источников. К тому же не всегда учат правильно, - объясняет девушка. - Визаж - дорогостоящее хобби. И на первом этапе оно не гарантирует постоянный заработок, так как нужно наработать свою клиентскую базу.

Знания с YouTube

Максим Колесников - начальник службы автоматизированных систем диспетчерского управления. В свободное время шьет ремни, кошельки, сумки и другие вещи из натуральной кожи. Этому увлечению четыре года, а началось все с того, что хабаровчанин увидел подобные работы на форуме в интернете.

- В основном мы пользуемся вещами, которые купили в магазине, и понятия не имеем, кто их сделал. Они обезличены. Здесь же то, что ты видишь, сделано конкретным человеком, - говорит Максим. - Я купил у парня с форума кошелек и был абсолютно доволен. Он прослужил мне долго и, если не считать отвалившуюся кнопку, до сих пор хорошо выглядит.

Колесников заинтересовался темой и стал учиться по видеоурокам на YouTube. "Пробой пера" был истрепавшийся магазинный ремень. Парень купил капроновую нить, довольно удачно для первого раза обновил шов. Со временем начал соз­давать изделия, иногда по-настоящему уникальные.

Если ты что-то сделал и за это никто не готов платить, значит, результат твоих трудов никого не интересует

- Я приобрел сликер для заглаживания кожи, пробойник для подготовки отверстий под шов, роликовый нож, нить, иглы, канавкорез, набор штампов для тиснения, гравер, - перечисляет Максим. - Всего на инструменты ушло около 50 тысяч рублей. Еще примерно 50 тысяч потратил на фурнитуру и химию для работы, 100 тысяч рублей - на кожу. И я говорю о достаточно бюджетных инструментах, хорошей, но не "топовой" фурнитуре.

Он признается, что иногда приходится удерживать себя от покупок, ведь и с тем, что уже приобрел, можно сделать много интересного.

- Мне приятно отдавать изделие и видеть, что оно нравится. Поэтому я и принимаю заказы. Вопрос здесь не только в финансах. Если ты что-то сделал и за это никто не готов платить, значит, результат твоих трудов никого не интересует. Мне важна оценка со стороны, - рассуждает хабаровчанин.

Монетизировать хобби Максим только начал. Он поставил перед собой задачу хотя бы покрыть продажами собственные расходы. Позже хотелось бы сделать увлечение доходным.

В стиле латины

В детстве Александра Мут занималась бальными танцами, но однажды ее партнер переехал в другой город, и она забросила увлечение. Четыре года назад девушка захотела вернуться к нему и открыла для себя соло-латину.

- В жизни я достаточно серьезна и педантична, эти качества нужны мне в работе, я руковожу архитектурным бюро. Танцы помогают переключиться, испытать другие эмоции, - делится Саша.

На свое хобби она не жалеет ни сил, ни времени, ни денег. А средств уходит действительно немало. На занятия в группе - четыре тысячи рублей в месяц, на индивидуальные уроки - шесть тысяч. Семинары известных танцоров, которые регулярно проходят в Хабаровске, стоят три-четыре тысячи рублей за занятие, а еще есть танцевальная одежда и обувь.

- Мне сложно сказать, сколько я трачу на одежду, обычно раз в пару месяцев покупаю новые комплекты. Цена разная, но платья от известных дизайнеров могут обойтись и в десять тысяч рублей. Танцевальная обувь - от шести тысяч за пару, в постоянной носке у меня две пары, - перечисляет Александра. - И это, не считая пошива конкурсных костюмов, цена одного платья на заказ - несколько десятков тысяч рублей. Но, как правило, их хватает надолго.

Немного оправдать затраты помогает преподавание. Уже через 1,5 года после начала занятий в студии девушке предложили самой обучать начинающих.

- Я веду только один урок в неделю, и этого хватает, чтобы окупить мои занятия в общей группе. Серьезной статьей дохода для меня преподавание, конечно, не является, - отмечает Александра. - Я не стремлюсь заработать на танцах. Считаю, что любое хобби - это прежде всего занятие для души. И как бы много ты в него ни вкладывал, получаешь всегда больше.

Мнение эксперта

Андрей Заусаев, организатор партнерства бизнес-консультантов, автор книг по менеджменту, Хабаровск:

- В основе любого предпринимательства лежит максимально четкое понимание клиента. Кто он, что ему нужно и так далее. Наши герои хорошо знают ответы, и это уже серьезный задел на успех.

Превращение хобби в бизнес - тема самозанятых. Для любого самозанятого, прежде чем начать свое дело, очень важно подготовить бизнес-план и сделать правильные расчеты. Возьмем, например, Максима. Одно дело, если он делает два-три ремня в неделю, и совсем другое, если решит начать на этом полноценно зарабатывать. Здесь нужен совершенно другой подход. Это разный объем производства, разное понимание своего покупателя. Это необходимость оформить свой бизнес юридически и платить налоги, наконец.

Для начинающего предпринимателя важно учиться считать свои деньги: определять себестоимость, объемы продаж… Сейчас самозанятым в этом активно помогает государство. Структура "Мой бизнес" проводит "Азбуку предпринимательства", "Школу предпринимательства". Этой возможностью стоит пользоваться.

Несистемный подход к своему новому бизнесу - наиболее частая ошибка новичков. "У меня есть аккаунты в соцсетях, подписчики, какая-то регулярная работа, и количество клиентов вроде как растет, - считают они. - Кажется, что мне мешает начать расширяться?". Но тот продукт, который рождается на старте, может претерпеть еще множество изменений в процессе. Можно начать с ремней, а в итоге появится, к примеру, целая коллекция сумок и портмоне. Важно быть готовым к изменениям и сложностям, которые с этим связаны.