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Рубрика: Происшествия

Коржика поймали на прилавке

Персонажи известного мультика обойдутся амурским торговцам в два миллиона рублей
Текст: Инесса Доценко (Благовещенск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 87(8438)
32 индивидуальных предпринимателя и два юрлица ответят за продажу контрафактных товаров с изображениями персонажей детского мультфильма "Три кота".

В Арбитражный суд Амурской области поступило заявление от правообладателя - АО "Сеть телевизионных станций". Компания пожаловалась на бизнесменов, без разрешения использующих объекты интеллектуальной собственности - образы героев кошачьей мультипликационной саги. Игрушки, детские костюмы, наклейки, леденцы с Коржиком, Компотом, Карамелькой и другими персонажами давно продавали в магазинах и на рынках по всему Приамурью. В ноябре прошлого года истец провел контро­льную закупку подобных товаров сразу в 11 городах и селах области.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В заявлении в арбитраж обозначена цена иска - десять тысяч рублей за каждое изображение или логотип. Кроме того, по 20 тысяч рублей за каждое нарушение "Сеть телевизионных станций" надеется получить по суду с четырех предпринимателей, которых уже ловили на подобных действиях. Общая сумма исковых заявлений - 2,14 миллиона рублей.

По словам регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Белобородова, в Амурской области такая ситуация не редкость.

- Особенный наплыв был пару лет назад - различные заявители ежегодно подавали от 40 до 80 исков, - рассказывает бизнес-омбудсмен. - Самой плодовитой организацией стало некое некоммерческое партнерство из Красноярска. Подчеркну: я убежден, что права интеллектуальной собственности необходимо соблюдать. Но в некоторых ситуациях можно заподозрить, что компания, представляющая интересы право­обладателей, развернула прибыльный бизнес. Ее сотрудники проводят контрольную закупку в мелких магазинах, владельцы которых мало что понимают в юридических аспектах. Приобретают за две-три тысячи рублей какую-нибудь игрушку с изображением героев мультика. Делают при этом скрытую видеозапись. Примерно через полгода подают в соответствующие органы претензию, предлагая заплатить штраф - он может достигать нескольких десятков тысяч руб­лей. Если предприниматель не соглашается, пишется заявление в арбитражный суд. Шансы выиграть у истца очень высоки, к сожалению. Почему "к сожалению"? Именно потому, что речь уже идет не о защите права интеллектуальной собственности, а о прибыльном бизнесе. Как правило, запрашивается высокая компенсация, в десятки раз превышающая стоимость вещи.

В августе прошлого года эту проблему вынесли на совет по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Приамурья. Было высказано предложение не освобождать от ответственности владельцев магазинов, но рассматривать всю ситуацию в совокупности. Если допущено осознанное нарушение - это одно. Если дело в неосмотрительности - размер штрафа должен быть сравним со стоимостью приобретенной вещи, чтобы псевдорадетелям-посредникам стало невыгодно заниматься этим бизнесом.

- Есть еще один нюанс, - продолжает Борис Белобородов. - Предприниматели, закупая товар, скажем, на оптовых базах, меньше всего внимания обращают на "легальность" изображения мультяшного персонажа на упаковке печенья. При этом, если бизнесмен добросовестный и у него есть все сопроводительные документы на продукцию, его, на мой взгляд, можно и нужно защитить: ответственность в порядке регресса должна быть возложена на первого поставщика. Но пока такой практики в Приамурье я не припомню.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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