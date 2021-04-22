На Чукотке главврач купил наркотики от имени медцентра

Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе предстанет перед судом по обвинению в приобретении психотропного вещества и покушении на покупку наркотиков в крупном размере.

По данным региональной прокуратуры, в ноябре 2019 года руководитель вместе со знакомым через интернет купили в Санкт-Петербурге гашиш и амфетамин, указав в качестве получателя учреждение здравоохранения.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли посылку еще до прибытия ее на Чукотку. Во время обыска на работе у подозреваемых нашли психотропное вещество, также ранее полученное по почте.

Уголовное дело будет направлено в районный суд для рассмотрения по существу.