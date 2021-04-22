На севере Якутии появятся современные системы связи

В арктической зоне Якутии началось масштабное строительство волоконно-оптических линий связи. Сейчас в республике эксплуатируют более десяти тысяч километров магистралей. В ближайшее время за счет Арктики их протяженность вырастет в полтора раза.

Первым арктическим районом, до которого дотянулась ВОЛС, стал Оленекский, расположенный на северо-западе рес­публики. Там в конце прошлого года к оптоволокну были подключены села Оленек и Харыялах. И сразу же местные власти подписали соглашение с "Ростелекомом" о продолжении строительства линии в Анабарский район - к побережью Северного Ледовитого океана.

На северо-востоке региона другое предприятие, НПО "Импульс", до конца 2022 года планирует проложить четыре тысячи километров "оптики". По словам министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолия Семенова, линии пройдут по территориям Момского, Верхнеколымского, Среднеколымского и Нижнеколымского районов.

Одновременно готовится соответствующая инфраструктура непосредственно в населенных пунктах. К примеру, в центре Момского района, селе Хонуу в нынешнем году начнется строительство внутрипоселковой волоконно-оптической линии, к которой будут подключены 200 домохозяйств. Населению подобные подвижки не просто в радость - люди сами инициируют скорейшее проведение работ.

- Развитие услуг связи и доступа к Сети для северян - насущный вопрос. Около месяца назад жители района в рамках "Местных инициатив" выбирали наиболее подходящий с их точки зрения проект. Проголосовали за "Развитие связи и интернета". Объем работ в этом году составит около семи миллионов рублей, предусмотрено софинансирование из республиканского и районного бюджетов, - говорит глава Момского района Иван Павлов.

По словам генерального директора ГУП "ТЦТР РС(Я)" Андрея Реброва, новая распределительная оптическая линия связи в райцентре даст возможность создать внутреннюю сеть обмена информацией и позволит подготовить село к приходу магистрали. Кстати, с учетом подобных задач в этом году ГУП будет акционирован в АО "Арктик телеком". Предприятие займется развитием интернета именно в отдаленных улусах.

ВОЛС в якутскую Арктику начали заводить "по флангам". Связано это с наличием на востоке и западе региона магистральных линий, к которым можно подключиться. Для центральной части арктической зоны республики пока такой возможности нет. Тем не менее в Тикси и Депутатском уже построили внутрипоселковые оптоволоконные сети, хотя сигнал в этих поселках получают от спутниковых систем.

А как у соседей

Единственным субъектом РФ, где действуют только спутниковые каналы, является Чукотка, полностью расположенная в Арктике. Есть несколько вариантов строительства ВОЛС в этот регион, и пока ни один из них не сбрасывают со счетов. В 2018 году правительство Якутии предложило тянуть оптоволокно в чукотский Билибино через поселок Черский, попутно обеспечив качественной связью все колымские районы республики. Тогда это было сродни фантастике, но сейчас строительство линии до Черского уже стоит в планах на ближайшие два года. Похожую идею выдвинули и власти Камчатки - проложить ВОЛС от Петропавловска-Камчатского до Анадыря по суше с максимальным охватом северных районов полуострова. Наконец, недавно правительство Чукотского автономного округа подписало соглашение о строительстве отводов на Певек и Анадырь от планируемой подводной линии связи из Европы в Азию в рамках проекта Arctic Connect.

Однако на данный момент наиболее близок к реализации проект прокладки подводного кабеля от Петропавловска-Камчатского до Анадыря протяженностью 2,2 тысячи километров. Сейчас ведутся исследования, начало строительства запланировано на лето 2022 года.