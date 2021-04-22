Сахалин вложит 800 млрд рублей в создание лесопромышленного комплекса

Появления 11-12 тысяч новых рабочих мест и интенсивное развитие всего лесопромышленного комплекса ожидается на Сахалине в ближайшие пять лет. Такие данные сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко на "Дне открытых дверей Сахалинской области" в Москве.

"Наша инвестиционная программа рассчитана на пять лет, ее общая стоимость - 800 млрд рублей, - сказал Лимаренко. - С точки зрения финансовой окупаемости эффект наступит через 10 лет. Сейчас основные задачи - развить экономику, создать 11-12 тысяч новых рабочих мест, добиться экономической синергии от работы всего лесопромышленного комплекса региона".

Основой новой лесной отрасли на Сахалине станет технопарк в Тымовском районе - здесь на площади в 37 га будут компактно размещены самые разные предприятия, перерабатывающие древесину. Место выбрано не случайно. Сюда удобно доставлять заготовленную древесину из четырех лесничеств севера Сахалина с расчетной лесосекой около 1,7 млн кубометров. Рядом - железная и автомобильная дороги, по которым готовую продукцию можно отправить в порты для вывоза с острова. Сам технопарк даст работу для 2 тысяч человек. Номенклатура будущей продукции очень широкая - от древесной щепы и топливных пеллет до домокомплектов для деревянного домостроения.

Резиденты технопарка получат очень налоговые льготы: на первые пять лет они будут полостью освобождены практически от всех платежей, затем еще пять лет для них будут действовать ставки в два-три раза ниже обычных.

"Главная задача правительственной стратегии развития лесопромышленного комплекса - увеличить его вклад в ВВП до 1,3%, - напомнил замглавы Минпромторга Олег Бочаров. - Для развития новых проектов, инвесторам нужны гарантии, что выпущенная продукция будет нужна на рынке. А мы со своей стороны готовы помочь с льготным финансированием технического перевооружения, поддержим с экспортом и перевозками, постараемся привлечь максимально возможное финансирование в проект".

Лесопромышленный комплекс на Сахалине сложился еще во времена СССР. Тогда объем заготовки доходил до 3 млн кубометров древесины в год, работали семь целлюлозно-бумажных комбинатов. Сейчас они все закрыты, а рубка упала ниже 300 тысяч кубометров в год, отметил замглавы Рослесхоза Александр Панфилов.

"На Сахалине до 75% всех лесов относятся к категории эксплуатационных, - добавил он. - На острове можно организовать систему экологических рубок по самым высоким мировым стандартам. Запасы древесины достаточно хорошего качества, на 72-75% состоят из хвойных деревьев, есть твердолиственные породы. Хорошая сеть лесных дорог позволяет повысить интенсивность использования и восстановления лесов".

За древесные ресурсы с людьми конкурируют вредители и огонь, продолжил Панфилов. Ситуацию на Сахалине и с тем, и с другим он оценивает как вполне благоприятную, все необходимое оснащение для защиты и сохранения леса в регионе есть.

"На самом деле, регион получит окупаемость всех налоговых расходов через два-три года, - уверен генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эдуард Черкин. - Косвенные налоги и то, что поступает в бюджет от цепочки снабжения, компенсирует налоговые льготы, предоставленные резидентам технопарка. На Сахалине появятся новые источники формирования добавленной стоимости, они сделают вложения региона в развитие промышленности выгодными".

Отдельные надежды при реализации этого проекта связывают с цифровизацией лесного комплекса. По оценкам экспертов, новые технологии позволят ускорить оформление аренды лесного участка для рубки древесины с 200 дней до 2 месяцев, а подробные материалы лесоустройства позволят вовлечь в заготовление древесины новые территории лесного фонда Сахалина.