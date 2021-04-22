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22.04.2021 12:30
Рубрика: Происшествия

В Биробиджане второй раз за месяц загорелась пилорама

Текст: Юрий Батин

В Биробиджане второй раз за месяц загорелись отходы деревообработки на пилораме, расположенной на улице Индустриальной.

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Как сообщил "РГ" оперативный дежурный Главного управления МЧС России по ЕАО, пожар, разгоревшийся в четверг, удалось локализовать на площади 15 тысяч квадратных метров.

Собеседник отметил, что горит не сама пилорама, а именно отходы производства древесины в ее окрестностях. Угрозы строениям нет. К тушению привлечены 10 единиц техники и более сорока пожарных.

Предыдущий пожар произошел 12 апреля. На его тушение ушли сутки.

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