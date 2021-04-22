В Госдуму внесли законопроект о наделении Госжилинспекции правом исключать из специального реестра все дома недобросовестных управляющих компаний (УК). Таким образом можно будет более оперативно реагировать на жалобы собственников жилья и быстрее убирать с рынка коммунальных услуг проштрафившихся лицензиатов. Для Дальнего Востока это значит очень многое: число претензий, связанных с низким качеством работы "управляек", здесь растет.

Не той мощности двигатель

У жителей Владивостока накопилось очень много претензий к поддержанию элементарного порядка в микрорайонах. Обыденностью стали переполненные мусорные контейнеры, неремонтируемые подъезды, неподметенные дворы, неухоженные косогоры, разрушенные фасады домов - словом, то, за что отвечают управляющие компании и за что платят жильцы.

За три месяца текущего года краевая власть получила более десяти тысяч жалоб на работу УК. Это стало поводом для разговора губернатора Олега Кожемяко с руководителями компаний и главой жилищной инспекции - регулирующего органа. Впрочем, это было даже не совещание, а, без преувеличения, выволочка.

- В качестве примера возьмем одну из УК. В ее штате - бухгалтеры, юристы, менеджеры по персоналу, по работе с населением, по удержанию… и только три рабочих специалиста! При этом весь управленческий персонал получает зарплаты от 50 до 150 тысяч рублей. И какого качества обслуживания домов можно ожидать, если это просто некому делать? - возмущался глава региона, потрясая стопкой бумаг.

Работы такая организация отдает, как правило, на аутсорсинг - непрозрачный, без какой-либо отчетности и контроля со стороны жильцов. Кожемяко сравнил деятельность "управляек" с ездой в машине со старым двигателем и нехваткой мощности, назвав этот подход "отставшим от современных требований и условий жизни".

Но скоро работу владивостокских УК переформатируют. С июня начинает действовать единый информационный центр со службой мониторинга, в который войдут представители госжилинспекции, администрации города, ресурсоснабжающих организаций. Эта структура займется отслеживанием жалоб людей, позволит эффективно реагировать на них. Рассматривается идея о создании специального фонда. Он будет субсидировать прилежным "управляйкам", на которые поступает меньше всего жалоб, от десяти до 30 процентов стоимости ремонта в домах. Во Владивостоке создадут пять административно-территориальных управлений с общим штатом 250 человек и техникой, которые займутся благоустройством территорий. В этих организациях УК смогут брать при необходимости технику в аренду.

Управдом - друг УК

Недовольство работой УК вышло на губернаторский уровень и в Сахалинской области. Половина обращений граждан по поводу коммунальных услуг связана с претензиями к управляющим компаниям. А на днях впечатлился видом одного из дворов Южно-Сахалинска глава области Валерий Лимаренко.

- Люди вынуждены перепрыгивать через огромную лужу. Идут работы по благоустройству, из-за этого грязь разносится по детской площадке. Необходимо на примере этого дома проверить, как работают управляющие компании, - высказался губернатор.

В Улан-Удэ осенью прошлого года более 30 многоэтажек поменяли УК, с начала 2021-го такое желание выразили жильцы 69 домов

Он отметил, что "стандарт комплексной уборки придомовых территорий соблюдается плохо". В области разработали три таких стандарта: летний, зимний и для межсезонья. Сейчас начал действовать летний. Это значит, что ежедневно необходимо убирать контейнерную площадку, собирать мусор, подметать, очищать урны, протирать скамейки. Раз в три дня - использовать подметальную машину, раз в неделю - чистить козырьки подъездов, раз в десять дней - мыть и дезинфицировать мусорные контейнеры.

В текущем году в регионе должно начаться внедрение проекта "Управдом".

- Название старое, можно сказать, советское. Но мы относим к этой категории действующих председателей советов многоквартирных домов и председателей правления ТСЖ. Управдом возьмет на себя обязанности администратора, - пояснил заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Король.

Такой администратор будет иметь право провести внеплановую проверку УК, а также инициировать прекращение ее деятельности по данному дому.

Замена игрока

Жители Бурятии массово пишут заявления на смену "управляек". Началось это в прошлом году и продолжается поныне.

В Улан-Удэ за январь 2021-го поступило 15 заявлений о смене управляющей компании, к марту прибавилось еще 20. В Госстройжилнадзоре рассказали, что в каждом случае речь идет о нескольких домах, так что можно сделать вывод, что у тысяч горожан исчерпано терпение, и они решили что-то изменить.

- Деятельность управляющих компаний должна оставаться на постоянном контроле. Осенью прошлого года в столице республики более 30 многоэтажек поменяли УК, с начала текущего такое желание выразили жильцы 69 домов. Уполномоченные органы и население должны реагировать на недостаточно качественную работу УК, обращаться для устранения недостатков, сообщать о нарушениях, - подчеркнул зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

В республике появился первый в ее истории пример наложения штрафа в миллион рублей на управляющую компанию, руководство которой упорно игнорировало предписания Госстройжилнадзора ликвидировать нарушения по итогам проверок в 2020 году. "Более того, управляющая компания препятствовала законной деятельности надзорного органа, результатом чего может стать аннулирование лицензии", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Но переход к новой УК не так прост. Часто это превращается в противостояние жителей между собой. Те, кто устал от неповоротливости прежней управляющей компании, ратуют за перемены. Другие боятся смены лицевых счетов, и новая организация не вызывает у них доверия. По словам Евгения Луковникова, не нужно бояться менять свою жизнь к лучшему. Перейти в другую управляющую компанию несложно, а качество обслуживания дома может повыситься.