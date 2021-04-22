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22.04.2021 07:42
Рубрика: Культура

В Хабаровском крае появится филиал "Союзмультфильма"

Текст: Дина Непомнящая

Киностудия "Союзмультфильм" и хабаровская студия "Мечталет" при поддержке правительства Хабаровского края создадут новый анимационный кластер. В регионе запустят собственное производство мультфильмов, построят детский развлекательно-познавательный центр "Союзмультклуб" и организуют профильное практикоориентированное обучение на базе одного из вузов.

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Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, с инициативой развивать мультипликацию в регионе выступил "Союзмультфильм".

- В крае уже есть предпосылки и особые условия для стремительного развития анимационного производства. Местные студии наработали свой уникальный самобытный стиль, а близость к региону азиатских стран, которые проявляют активный интерес к российской анимации, создает благоприятные условия для организации на территории края анимационного хаба. Это очень перспективное направление, - заявил в свою очередь директор киностудии Борис Машковцев

- Организация анимационного кластера предоставит креативным людям региона возможность найти себя, свое призвание, и, кроме того, наши дети будут расти на качественных российских мультфильмах. В Хабаровском крае очень много талантливых авторов, которые в перспективе способны ярко заявить о себе не только на национальном, но и на международном уровне, - отметил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

В август в рамках нового сотрудничества также планируют провести анимационный фестиваль, приуроченный к 85-летию "Союзмультфильма".

В регионах Культура Кино и ТВ Анимация Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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