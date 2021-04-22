Видео: В Хабаровске глыбы льда снесли ограждение на набережной Амура

В Хабаровске на набережную Амура вынесло огромные куски льда, которые сломали несколько метров металлического ограждения.

"Инцидент произошел днем в четверг прямо под утесом. Лед по-прежнему находится на пешеходной части набережной, но его уже огородили. Рядом дежурит машина спасателей", - рассказал хабаровчанин Григорий Поляков.

Как ранее сообщало ГУ МЧС по Хабаровскому краю, в этом году процесс вскрытия рек проходит при повышенной водности с дополнительным подъемом уровней воды, местами до отметок неблагоприятных явлений. Угрозы жилым домам и приусадебным участкам нет.