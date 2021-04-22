Власти и наука расставили приоритеты в промысле минтая и лосося

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне завершается стартовавшая в январе охотоморская путина. Уже ясно, что минтая в этом году добудут меньше, чем в прошлом. Виноваты не плохие погодные условия или ограниченное количество ресурса, а обстановка вне промысла: Китай - основной импортер и переработчик этой рыбы - по-прежнему держит свои порты на замке, собственных же перерабатывающих мощностей в России не хватает.

Это стало одной главных тем на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. По предварительным данным Росстата, за январь-февраль 2021 года объем рыбного экспорта упал на 41 процент - до 207 тысяч тонн, а в денежном выражении - на 30 процентов - до 497,5 миллиона долларов. Как отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков, минтай - основной ресурс, и в повестке текущего года сразу несколько вопросов имеют к нему отношение: как регулировать его запасы, какие возможности использовать для организации поставок, где и как перерабатывать.

В решении последней задачи на Поднебесную, похоже, уже никто не рассчитывает, хотя, по словам того же главы ФАР, переговоры с китайскими коллегами продолжаются. Обсуждение идет непросто, сложности со сбытом остаются. Правда, российские рыбаки осваивают новые каналы поставок, отправляя больше улова в Республику Корея и Японию.

Как отмечают промысловики, хорошо зарекомендовала себя программа инвестиционых квот, по которой строятся новые заводы и суда.

На фоне всего этого принято решение, ставшее если не сенсацией, то долгожданной новостью: программа выделения инвестиционных квот будет продолжена. Точных цифр и данных пока нет, но, по уверениям Ильи Шестакова, для рыбаков на Дальнем Востоке 20 процентов инвестквот будут распределять с 2023 года, а для перерабатывающих заводов, возможно, уже с 2022-го.

- Мы должны создать условия, при которых весь пойманный нами минтай станет перерабатываться на Дальнем Востоке. Потом будем поставлять его как на внутренний рынок, так и в Европу. Для этого планируем развивать наш проект "Русская рыба". Надеюсь, с помощью механизмов, предусмотренных по национальному проекту "Экспорт", мы сможем создать некоммерческую организацию, в рамках которой государство готово будет выделить деньги и на условиях софинансирования с бизнесом продвигать русский минтай на европейские рынки и в Китае, - рассказал о планах глава ФАР.

Принято решение, ставшее если не сенсацией, то долгожданной новостью: программа выделения инвестиционных квот будет продолжена

Что касается запасов рыбы, то, по мнению науки, их должно хватить. Относительно неплохие прогнозы делаются и на лососевую путину 2021 года. Замруководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО Игорь Мельников рассказал, что по результатам проведенных в 2020 году съемок в Беринговом море количество сеголеток горбуши превысило миллиард экземпляров. Это сопоставимо с высокими оценками численности этой рыбы в 2008, 2010, 2018 годах. При благоприятных условиях зимовки суммарный вылов горбуши в Тихом океане может составить около 322 тысяч тонн. Объемы прогнозируемого вылова других, менее массовых, но более ценных видов лососей немного ниже средних значений, но тоже значительны.

Но в целом наука склоняется к тому, что годы высокой численности красной рыбы подходят к концу.

Особое внимание стоит обратить на слова "благоприятные условия зимовки". Они означают подходящую, достаточно низкую температуру и хорошую кормовую базу. Слишком высокую температуру воды и, как следствие, недостаток корма специалисты в прошлом году назвали причиной неудачной "красной путины" на Камчатке. Помочь понять, какие процессы происходят в Мировом океане, и как они могут повлиять на ситуацию с выловом лососей у российских берегов, должна комплексная программа исследований, рассчитанная на 2022-2025 годы. Над документом работают в Тихоокеанском филиале ВНИРО. Запланирован огромный объем научных работ, куда входят аэровизуальные наблюдения, использование искусственного интеллекта, беспилотников, генетические методы изу­чения скоплений лососей. Ученые расширят районы исследований, например, впервые с 2000-х проведут работы в подзоне Приморье. Они оценят и эффективность рыбоводных заводов - споры об этом ведут и сами промысловики, и экологи. В результате, рассказал директор филиала Алексей Байталюк, наука рассчитывает выявить главные факторы запасов лососевых рыб в морской период жизни и повысить общую точность прогнозов.

Помимо глобальных тем есть те, которые касаются отдельных регионов. Руководитель департамента анадромных рыб России ВНИРО Сергей Марченко представил рекомендации для промысла в субъектах. Самое большое количество ограничений снова коснется Амура, что вызвано значительным снижением запаса лососей. Наложено табу на летний промысел, установлены запреты по орудиям лова. К слову, предложение ученых тут же раскритиковал глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Правительство региона считает это несправедливым. Мы будем отстаивать позицию коренных малочисленных народов Севера и любителей, которые хотят летом пойти на берег и поймать лосося к столу. Рыба есть, рыбы хватает. Главное, рационально ее использовать, - написал он на своей странице в соцсети.

Низкие объемы горбуши рекомендованы к освоению на Сахалине, залив Терпения и Анива закрыты для промысла, а традиционные участки добычи на севере острова откроются только при заполнении нерестилищ. Даже на Камчатке, несмотря на хороший прогноз, есть ограничения по лову на реке Камчатка и в Камчатском заливе. А вот в Приморье впервые в нечетный год будет организован промышленный вылов горбуши. Планируется, что мониторинг промысла будут вести научные наблюдатели.

Кстати

Правительство РФ выделит свыше миллиарда рублей на развитие рыбохозяйственного комплекса, в том числе на организацию восьми научных экспедиций и ремонт судов, включая парусники Росрыболовства "Седов" и "Крузенштерн". Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, эти меры - важная часть работы по созданию современного и конкурентоспособного агрокомплекса.