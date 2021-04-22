Во Владивостоке отменен Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого"

В текущем году Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" во Владивостоке проходить не будет. Об этом журналистам сообщила министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Причиной стала не пандемия коронавируса, как могло бы показаться, а, по словам министра, тот факт, что на осень в городе уже запланировано проведение первого международного театрального фестиваля, который пройдет под патронажем народного артиста России Евгения Миронова. Этот фестиваль должен был состояться в 2020 году, но был перенесен на 2021-й из-за пандемии.

- Я организацию кинофестиваля приостановил, - сказал генеральный директор Международного фестиваля, худрук Приморского академического театра имени Горького Ефим Звеняцкий.

Девятнадцатый кинофестиваль "Меридианы Тихого", который проводится во Владивосток ежегодно с 2002 года, планировалось провести 10-16 сентября 2021 года. К слову, кинофестиваль - 2021 проводился, правда, с отсрочкой всего на месяц - с сентября на октябрь - из-за того, что COVID-19 не позволил иностранным членам жюри вовремя прибыть во Владивосток.