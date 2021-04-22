Уфимку Валентину Драган сложно чем-то испугать. Валентина Григорьевна пережила блокаду Ленинграда, встав с другими жителями на его защиту: копала окопы, изготавливала зажигательные смеси для противотанковых бутылок. И когда ей, 103-летней пенсионерке, предложили сделать прививку от коронавируса, сразу согласилась: ради правнуков, чтобы не волновались и чаще приезжали в гости.

"Слава Богу, у меня есть возможность общения с родными, бывшими коллегами, сослуживцами и их детьми, друзьями и подругами и имеются еще силы для написания воспоминаний", - рассказала Валентина Григорьевна.

А вспомнить ей есть о чем. Ее ранило осколком снаряда накануне Нового, 1942 года, когда она несла хлеб, полученный по талонам для ослабевших жильцов бомбоубежища. Эту драгоценную ношу девушка все же доставила, а потом ей самой понадобилась помощь. Валентина Драган не перестает благодарить врачей, которые выходили ее и других блокадников в больнице города Кольчугино. С тех пор у нее особое отношение ко всем представителям этой благородной профессии и к своему здоровью, которое она старается беречь. Поэтому сразу после сообщения о начале вакцинации Валентина Григорьевна была настроена сделать прививку как можно скорее. "Просто она не читает глупостей, которые пишут в интернете: ежегодно делает прививку от гриппа, решила и от коронавируса сделать. К нам домой пришли врач и медсестра из поликлиники, осмотрели и сразу провели вакцинацию "Спутником V". Только на шестой день у нее поднялись температура и давление, мы на всякий случай вызвали "скорую". Но все само нормализовалось, - рассказывает сын Валентины Григорьевны Владимир, который, кстати, вместе с супругой тоже сделал прививку.

Пенсионерка счастлива: наконец можно возвращаться к прежней активной жизни. Раньше к ней частенько заглядывали "девочки" из общества детей блокадного Ленинграда: они относятся к Валентине Григорьевне как к настоящему герою. Да и правнуки, которых у нее уже десять, теперь будут чаще приходить в гости, в период пандемии они больше общались по видеосвязи.