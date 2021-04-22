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Рубрика: Власть

Глава Корпорации развития Оренбуржья прокомментировал Послание президента

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области (КРОО) Игнат Петухов прокомментировал Послание президента России Федеральному собранию. Руководитель КРОО оценил инициативу о выделении регионам не менее 500 миллиардов рублей в виде инфраструктурных кредитов под 3 процента годовых сроком на 15 лет. Он отметил, что новые инструменты развития открывают перед областью широкие горизонты для роста.
Фото: Сергей Медведев Фото: Сергей Медведев
Фото: Сергей Медведев

- Для Оренбургской области развитие инфраструктуры - это ключевой вопрос повестки дня, - констатировал Игнат Петухов. - В прошлом году государство значительно увеличило свои расходы. Важно, что эта помощь носила адресный характер и была рассчитана не только на удержание текущих позиций, но и на перспективу.

Фото: Официальный сайт администрации Орска
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По мнению гендиректора Корпорации, в послании обозначен главный принцип: поддерживать те предприятия, которые осознанно вкладывают средства в свое развитие.

- Да, прошлый год был сложным, но мы не остановились в своем развитии, а наоборот - качественно приросли новыми инвестиционными проектами, - отметил собеседник. - Так, завод магниевых соединений в 10 раз увеличил свою выручку. Компания John Deere перенесла производство из Подмосковья к нам в область. "Уральский бройлер", после долгого простоя, обрел нового владельца, который активно развивает производство и в ближайшей перспективе вложит более 500 миллионов рублей.

Кроме того, регион улучшил свои позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности. В 2020 году бизнес вложил в экономику области 198 миллиардов рублей в виде прямых инвестиций.

Фото: Сергей Медведев
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- Для еще большей поддержки предприятий и регионов президент анонсировал новый инструмент развития - инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трех процентов годовых со сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируется направить на эти цели 500 миллиардов рублей. Мы стремимся к тому, чтобы каждый бюджетный рубль вложенный в инфраструктуру приносил по 5 рублей частных инвестиций в экономику Оренбуржья, - подчеркнул глава КРОО. - Это позволит не только сохранить рабочие места, но и с каждым годом создавать все больше новых. Оренбуржье сейчас - регион-середнячок, и сегодня для нас открываются большие перспективы. Перспективы, которые позволят нам существенно прирасти в экономической мощи наших предприятий и всей области. Для этого у нас сделано много. Особая экономическая зона скоро начнет свою работу. Запускаются крупные инвестиционные проекты в АПК. Колоссальные средства направляются на строительство дорог. Мы четко понимаем каких показателей мы хотим достичь к 2030 году. И те новые инструменты, которые озвучены в послании, открывают перед нами широкие горизонты для роста.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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