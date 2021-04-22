Лабораторную службу больницы в Удмуртии намерены реорганизовать

В Удмуртии сегодня живо обсуждают пилотный проект реорганизации системы клинико-диагностических лабораторий (КДЛ). Первым городом - участником эксперимента может стать Глазов - северная столица республики. Единственную в этой части региона государственную структуру предлагается законсервировать, а проведение всех исследований передать частной компании. В связи с этим сотрудники КДЛ выразили опасение за свои рабочие места, горожане предположили вытеснение бесплатных услуг платными, а врачи усомнились в точности результатов анализов, исследованных "по-новому". Но в минздраве республики заявляют: страхи безосновательны.

Между тем медицинское обслуживание для жителей города на Чепце уже давно больная тема. Северная столица Удмуртии находится на расстоянии 176 километров от административного центра региона. Ехать в Глазов из Ижевска медики, особенно столь необходимые здесь узкие специалисты, не хотят. Записываться на прием к лор-врачу глазовчанке Анастасии Ширяевой пришлось через Москву.

- Я вынуждена была написать президенту РФ на горячую линию, что люди не могут попасть на прием, так как нужного специалиста у нас просто нет, - говорит она. - Только после этого мне позвонили и сообщили, что врач появился.

Пока врачи думают, ехать ли на север Удмуртии, работать здесь готовы предприниматели из соседнего региона. При этом обсуждение дефицита медицинских кадров уходит на второй план. На первом - реорганизация лаборатории межрайонной больницы (МРБ). Из пояснений минздрава следует, что модернизация предложена "частным инвестором в качестве проекта государственно-частного партнерства. И, учитывая необходимость в переоборудовании КДЛ, был рассмотрен Корпорацией развития Удмуртии и признан возможным для реализации".

Предприятие, претендующее на госконтракт, в официальных источниках не называется. В неофициальных фигурирует компания, имеющая 17 филиалов в Кировской области.

Теория горожанам понятна - предприниматели обновляют КДЛ, делают ремонт, покупают новое оборудование и, образно говоря, вместо 150 исследований начинают проводить 350. Но к практической части проекта у людей есть вопросы.

- Слухов, домыслов и правда много, все взбудоражены. Как будем сдавать анализы - платно или бесплатно? Какие именно по полису ОМС, а за что придется доплачивать? Хотелось бы получить больше информации, - размышляет Анастасия Ширяева. Информация нужна и медицинским работникам.

- В Кирове у предприятия - претендента на госконтракт есть современный оборудованный диагностический центр, зачем ему вкладываться в Глазов, если материал можно отправить в столицу соседнего региона? - рассуждает одна из врачей-гинекологов МРБ.

Для нее важны сроки и точность результатов. От Глазова до Кирова 234 километра. Это больше, чем до Ижевска, в лабораториях которого отдельные исследования делают сейчас.

- Где наши местные инвесторы, почему нужно отдавать деньги в соседний регион? - спрашивает врач.

Отсутствие выбора - одна из претензий и альтернативного глазовского профсоюза медиков. Его представители называют проект слишком поспешным, при этом соглашаются с необходимостью обновления оборудования в действующей лаборатории. По подсчетам минздрава, на это требуется 30 миллионов рублей плюс 18 миллионов ежегодно на расходные материалы.

- На этапе, когда еще ни один из документов не подписан, кировский предприниматель встречается с депутатами гордумы Глазова и сотрудниками больницы. Представители потенциального концессионера заходят в отделение, фотографируют - это уже вопрос к антимонопольному комитету. Не только городу, но и всей северной части республики нужна государственная лаборатория. А частники пусть приходят и работают на общих условиях. И никаких вопросов тогда не будет, - поясняет оргсекретарь профсоюза Александр Золотарев.

Сегодня в Глазовском районе работают несколько частных клиник. Средний ценник общего анализа крови с формулой и СОЭ (ранее - РОЭ, реакция оседания эритроцитов - одно из самых распространенных исследований) варьируется в диапазоне 320-370 рублей. Как минимум две компании отправляют материал на исследование в Казань. Стоимость, указанная на сайте кировского медцентра, - 540 рублей за такой же анализ. Есть и еще одна цифра, которая нуждается в комментариях, - 62 сотрудника нынешней лаборатории. Что их ждет? Минздрав ответил: "По проекту, предложенному инвестором, штат действующей лаборатории полным составом перейдет на работу в новую лабораторию, организованную инвестором. При этом планируется заключение трехстороннего соглашения между министерством здравоохранения Удмуртской Республики, Удмуртским региональным отделением профсоюза работников здравоохранения РФ и инвестором о сохранении заработной платы и гарантированном трудоустройстве сотрудников лаборатории. Тем сотрудникам, которые изъявят желание остаться работать в штате Глазовской МРБ, будут предложены должности в больнице".

Между тем

Ситуацию с глазовской лабораторией прокомментировал и глава Удмуртии. По словам Александра Бречалова, в данном случае окончательного решения еще нет. "Любые изменения воспринимаются очень сложно, но это современный подход, - оценил он перспективу передачи Глазовской МРБ в концессию. - Пока модель вырисовывается такая, что за сотрудниками сохранятся рабочие места. Но если мы будем понимать - и это касается не только данного примера, - что у нас есть какие-то неоправданные штатные единицы...", то изменения, по мнению главы региона, неизбежны. Но пока об этом речь не идет - решение в процессе принятия. "Есть несколько вариантов, поэтому подождем, посмотрим", - подытожил Александр Бречалов.