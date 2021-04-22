В истории нашей страны это был больше, чем фильм. Хотя, почему - был? Остается.

Недавно вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов вышел на тренировку своей команды под музыку из фильма. Из переносной колонки, которую он взял с собой, раздавалось: "Чтобы тело и душа были молоды, ты не бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь!" Клубная пресс-служба опубликовала видео в соцсетях - и народ оценил.

Как правильно выходить на тренировку: пособие от Евгения Фролова😂 смотреть со звуком! ⠀



Отрывок взят из сегодняшней тренировки, которую мы показали в прямом эфире на ютуб-канале @fckssamara. Если не успели посмотреть - видео доступно в записи☝ pic.twitter.com/m2gByiwFf5 — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) January 11, 2021

- Это идея тренера вратарей Виктора Гауса. Когда мы тренировались отдельно от полевых игроков, у нас всегда играла музыка. Когда начинались игровые упражнения, колонку выключали, - рассказал Евгений корреспонденту "Родины".

На эту идею "Крыльев" обратили внимание и в других командах, говорит Фролов. Ему 33 года и люди его поколения про фильм "Вратарь", в лучшем случае, только слышали. Евгений фильм смотрел еще в детстве: "Главный герой Антон Кандидов - как Лев Яшин. И сам Лев Иванович, насколько знаю, вырос на этом фильме".

Обозреватель "Родины" Лев Аннинский писал, что по малолетству не запомнил ни фильма "Вратарь", который появился на экранах в 1936-м, ни книги "Вратарь республики", которую автор сценария Лев Кассиль написал уже после триумфа картины:

- А запомнил - вот это поразительно - общее впечатление от кинособытия. "Вратарь" вошел в сознание не просто как спортивный эпизод, а как событие всенародное, безоговорочно входящее в душу. И роль Вратаря: не просто ловить мячик, летящий в ворота; нет, жестче, глубже, ответственней, - я ощутил себя... Защитником Отечества. Ни мало ни много!

Все верно. "Часовым ты поставлен у ворот", "полоса пограничная идет". Это - "Вратарь".

Неизвестно, дарил ли сувениры Лев Яшин Исааку Дунаевскому и Василию Лебедеву-Кумачу - авторам "Спортивного марша" - но своему тезке, Льву Кассилю, написавшему "Вратаря республики", он преподнес футбольный мяч "Москва" с автографом.

Теперь он хранится в музее Льва Кассиля в городе Энгельс. До 1930-х годов это был Покровск, где в семье врача и учительницы 115 лет назад родился Лев Абрамович. Он успел хорошо запомнить город до революции, описывал его в своих произведениях и потом часто приезжал на Родину.

В музее представлена и история семьи, и история Покровска. Есть и стенд с удостоверениями спортивного журналиста Льва Кассиля, который освещал крупные события, в том числе, Олимпиаду в Инсбруке в 1964-м. Но больше он любил и писал про футбол.

И умер Кассиль в 1970-м от сердечного приступа, когда смотрел трансляцию финального матча чемпионата мира по футболу. Тогда Бразилия победила Италию 4:1, а советская сборная потерпела одно из самых драматичных поражений в истории, проиграв Уругваю в 1/8 финала 0:1.

Кстати, тот турнир стал последним для Льва Яшина в качестве игрока сборной СССР. Он уже не играл, был скорее одним из помощников главного тренера.

Если "Спортивный марш" из фильма "Вратарь" продвигает в массы Евгений Фролов, то "Футбольный марш" Матвея Блантера почти забыт. Раньше - и в советские времена, и в России, и в некоторых странах бывшего Союза - на матчи команды выходили под музыку композитора, автора одной из главных мелодий в истории нашей страны - "Катюши".

Теперь "Футбольны марш" - редкость. Клубы предпочитают включать гимны, сочиненные специально для них. Так почти утрачена одна из традиций советского и российского футбола.

Еще в 1950-х отказались от традиции, когда на игру футболисты выходили с букетами цветов и дарили их соперникам. Эта традиция, например, поразила англичан, когда московское "Динамо" совершило триумфальное турне по Британии в ноябре 1945-го. Ритуал отмечали и команды, которые приезжали играть в СССР.

- Я иногда, во время построения перед матчем, говорю соперникам: "Физкульт-привет!" - рассказывает Фролов. - Так мы делали на детских турнирах. Перед игрой в шуме обычно это не слышно. Но недавно произнес это во время тренировочного матча, когда на трибуне почти не было людей. Кто-то засмеялся. Значит, я кого-то порадовал.

P.S. Накануне Евгений порадовал игрой - он вышел на замену в полуфинале Кубка России с "Ахматом" перед серией пенальти. Отразил два удара и помог своей команде пробиться в финал. Во второй раз в истории.