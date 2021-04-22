Если смешать компоненты различных растений с наночастицами оксида цинка (ZnO), сделать из этого гель и нанести его на нанобиоцеллюлозу, то получится заживляющий чудо-бинт. Так крайне упрощенно можно сформулировать результаты многолетних исследований ученых Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского, их коллег из Приволжского исследовательского медицинского университета, Мордовского госуниверситета имени Огарева, а также специалистов Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко.

Эта смесь ускоряет лечение различных кожных заболеваний (дерматитов, пролежней, например), способствует более быстрому заживлению ран от ожогов благодаря насыщению организма кислородом, усилению микроциркуляции крови в очаге поражения и активации антиоксидантной ферментативной защиты и иммунитета.

- В течение последних десяти лет мы проводили испытания смеси на крысах, - рассказала "РГ" ведущий автор исследования, профессор химического факультета ННГУ Нина Мельникова. - Оценивали изменение площади и глубины раны, биохимические показатели крови, проводили неинвазивные исследования микроциркуляции крови в области ожога и так далее. И фиксировали восстановление активности различных ферментов, уменьшение площади раны, что свидетельствовало о ее заживлении.

Смесь на основе наночастиц ZnO содержит бетулин из бересты и его производные, а также эфирные масла лаванды и тимьяна. Наночастицы оксида цинка имеют огромную удельную поверхность (50-80 квадратных метров на один грамм вещества), поэтому могут впитывать и "нести" большое количество лекарственных веществ, приобретая бактерицидные, противоопухолевые и другие полезные свойства. А наноразмерная биоцеллюлоза способна врастать в ткани, то есть может быть использована для приготовления эквивалентов кожи.

Все компоненты разрабатываемых средств (гели, мази и прочее) очень хорошо проникают в организм. Берестяной бетулин и его производные, как и ионы цинка из наночастиц ZnO, способствуют выработке коллагена (основы соединительной ткани) в поврежденных тканях, оказывают бактерицидное и подсушивающее действие.

Готовы ли предприятия быстро наладить выпуск таких средств?

Нина Мельникова: Выпуск любых товаров медицинского назначения требует особых условий. Соблюдение правил GMP - международных требований к условиям производства такой продукции - это сложно и затратно. Необходимо разработать и технологию товарного производства таких средств с контролем качества продукции на каждом этапе. Теперь дело за технологами.

Справка "РГ"

Березу традиционно используют в лечебных целях: настои на ее почках и листьях - как мочегонное, бактерицидное, ранозаживляющее и жаропонижающее средство, а масляную вытяжку из почек - как дерматологическое средство.

Березовый деготь - хорошее консервирующее и дезинфицирующее средство, а веники из веток березы в России всегда применяются в бане в лечебных и профилактических целях. Считается, что запах березы избавляет от меланхолии, а сок дерева, собранный весной, очищает кровь. Размятые и пропаренные листья прикладывают для уменьшения болей в суставах, отвар из листьев укрепляет волосы.