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22.04.2021 08:28
Рубрика: Общество

Бальзам на раны из березы

Протестировано новое средство для интенсивного заживления ран
Текст: Антон Дерябин
Российская газета - Неделя - Приволжье № 86(8437)
Если смешать компоненты различных растений с наночастицами оксида цинка (ZnO), сделать из этого гель и нанести его на нанобиоцеллюлозу, то получится заживляющий чудо-бинт. Так крайне упрощенно можно сформулировать результаты многолетних исследований ученых Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского, их коллег из Приволжского исследовательского медицинского университета, Мордовского госуниверситета имени Огарева, а также специалистов Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко.
Фото: Николай Нестеренко Фото: Николай Нестеренко
Фото: Николай Нестеренко

Эта смесь ускоряет лечение различных кожных заболеваний (дерматитов, пролежней, например), способствует более быстрому заживлению ран от ожогов благодаря насыщению организма кислородом, усилению микроциркуляции крови в очаге поражения и активации антиоксидантной ферментативной защиты и иммунитета.

Фото: iStock
Названо известное лекарство, которое опасно принимать самостоятельно

- В течение последних десяти лет мы проводили испытания смеси на крысах, - рассказала "РГ" ведущий автор исследования, профессор химического факультета ННГУ Нина Мельникова. - Оценивали изменение площади и глубины раны, биохимические показатели крови, проводили неинвазивные исследования микроциркуляции крови в области ожога и так далее. И фиксировали восстановление активности различных ферментов, уменьшение площади раны, что свидетельствовало о ее заживлении.

Смесь на основе наночастиц ZnO содержит бетулин из бересты и его производные, а также эфирные масла лаванды и тимьяна. Наночастицы оксида цинка имеют огромную удельную поверхность (50-80 квадратных метров на один грамм вещества), поэтому могут впитывать и "нести" большое количество лекарственных веществ, приобретая бактерицидные, противоопухолевые и другие полезные свойства. А наноразмерная биоцеллюлоза способна врастать в ткани, то есть может быть использована для приготовления эквивалентов кожи.

Все компоненты разрабатываемых средств (гели, мази и прочее) очень хорошо проникают в организм. Берестяной бетулин и его производные, как и ионы цинка из наночастиц ZnO, способствуют выработке коллагена (основы соединительной ткани) в поврежденных тканях, оказывают бактерицидное и подсушивающее действие.

Готовы ли предприятия быстро наладить выпуск таких средств?

Нина Мельникова: Выпуск любых товаров медицинского назначения требует особых условий. Соблюдение правил GMP - международных требований к условиям производства такой продукции - это сложно и затратно. Необходимо разработать и технологию товарного производства таких средств с контролем качества продукции на каждом этапе. Теперь дело за технологами.

Справка "РГ"

Березу традиционно используют в лечебных целях: настои на ее почках и листьях - как мочегонное, бактерицидное, ранозаживляющее и жаропонижающее средство, а масляную вытяжку из почек - как дерматологическое средство.

Березовый деготь - хорошее консервирующее и дезинфицирующее средство, а веники из веток березы в России всегда применяются в бане в лечебных и профилактических целях. Считается, что запах березы избавляет от меланхолии, а сок дерева, собранный весной, очищает кровь. Размятые и пропаренные листья прикладывают для уменьшения болей в суставах, отвар из листьев укрепляет волосы.

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