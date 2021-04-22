Эта смесь ускоряет лечение различных кожных заболеваний (дерматитов, пролежней, например), способствует более быстрому заживлению ран от ожогов благодаря насыщению организма кислородом, усилению микроциркуляции крови в очаге поражения и активации антиоксидантной ферментативной защиты и иммунитета.
- В течение последних десяти лет мы проводили испытания смеси на крысах, - рассказала "РГ" ведущий автор исследования, профессор химического факультета ННГУ Нина Мельникова. - Оценивали изменение площади и глубины раны, биохимические показатели крови, проводили неинвазивные исследования микроциркуляции крови в области ожога и так далее. И фиксировали восстановление активности различных ферментов, уменьшение площади раны, что свидетельствовало о ее заживлении.
Смесь на основе наночастиц ZnO содержит бетулин из бересты и его производные, а также эфирные масла лаванды и тимьяна. Наночастицы оксида цинка имеют огромную удельную поверхность (50-80 квадратных метров на один грамм вещества), поэтому могут впитывать и "нести" большое количество лекарственных веществ, приобретая бактерицидные, противоопухолевые и другие полезные свойства. А наноразмерная биоцеллюлоза способна врастать в ткани, то есть может быть использована для приготовления эквивалентов кожи.
Все компоненты разрабатываемых средств (гели, мази и прочее) очень хорошо проникают в организм. Берестяной бетулин и его производные, как и ионы цинка из наночастиц ZnO, способствуют выработке коллагена (основы соединительной ткани) в поврежденных тканях, оказывают бактерицидное и подсушивающее действие.
Готовы ли предприятия быстро наладить выпуск таких средств?
Нина Мельникова: Выпуск любых товаров медицинского назначения требует особых условий. Соблюдение правил GMP - международных требований к условиям производства такой продукции - это сложно и затратно. Необходимо разработать и технологию товарного производства таких средств с контролем качества продукции на каждом этапе. Теперь дело за технологами.
Справка "РГ"
Березу традиционно используют в лечебных целях: настои на ее почках и листьях - как мочегонное, бактерицидное, ранозаживляющее и жаропонижающее средство, а масляную вытяжку из почек - как дерматологическое средство.
Березовый деготь - хорошее консервирующее и дезинфицирующее средство, а веники из веток березы в России всегда применяются в бане в лечебных и профилактических целях. Считается, что запах березы избавляет от меланхолии, а сок дерева, собранный весной, очищает кровь. Размятые и пропаренные листья прикладывают для уменьшения болей в суставах, отвар из листьев укрепляет волосы.