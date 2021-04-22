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22.04.2021 08:55

"Уралкалий" провел НТС, на котором обсудили приоритеты развития компании

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
15 апреля в рамках деловой программы ПИПФ прошел расширенный Совет директоров промышленных предприятий Пермского края при губернаторе Пермского края Дмитрии Махонине, в котором принял участие генеральный директор "Уралкалия" Виталий Лаук.
Фото: Оргкомитет форума ПИПФ-2021 Фото: Оргкомитет форума ПИПФ-2021
Фото: Оргкомитет форума ПИПФ-2021

Кроме того, генеральный директор компании встретился с руководителем Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Робертом Уразовым.

- ПАО "Уралкалий", будучи одним из флагманов российской индустрии, вместе с тем входит в число лидеров в области подготовки кадров. Именно благодаря таким компаниям, как "Уралкалий", в России формируется образ нового профессионала, растет ценность трудового мастерства, повышается престиж рабочих и инженерных компетенций, - отметил генеральный директор АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов. - Партнерство "Уралкалия" и Ворлдскиллс Россия, начавшееся в 2018 году, имеет большие перспективы развития в контексте роста производительности труда, практической профподготовки на мировом уровне и выращивания внутри компании талантов, которые создают в России плацдарм для технологического рывка. Специалисты "Уралкалия" активно участвуют в корпоративных и национальных чемпионатах профессионального мастерства. Мы вместе постоянно ищем новые направления сотрудничества, и работа в рамках нынешнего форума позволяет такие направления выявить и развить.

На второй день работы Пермского инженерно-промышленного форума проходил научно-технический совет "Уралкалия", на котором обсудили приоритетные направления научно-технического развития компании на 2021-2022 годы в соответствии с дорожной картой взаимодействия ПАО "Уралкалий" с промышленным комплексом Пермского края. Эксперты "Уралкалия" обсудили с производителями и поставщиками ряд вопросов, связанных с разработкой технологий для калийной промышленности, перспективами и особенностями их применения в "Уралкалии", а также посетили выставку промышленных предприятий.

- За время своего существования Пермский инженерно-промышленный форум стал авторитетной площадкой для конструктивного сотрудничества представителей бизнес-сообщества, научной сферы и органов государственной власти. Повестка форума позволяет всем участникам обменяться мнениями по различным аспектам в сфере промышленной кооперации, обсудить ключевые подходы и приоритеты в решении актуальных задач и реализации отраслевых проектов, - говорит директор по производству ПАО "Уралкалий" Евгений Зыбин. - Уверен, что конкретные инициативы, выработанные в ходе стратегических сессий и пленарных заседаний, будут способствовать дальнейшему экономическому развитию региона присутствия "Уралкалия".

Организаторы "Пермского инженерно-промышленного форума": Правительство Пермского края и министерство промышленности и торговли Пермского края. Генеральные партнеры форума: нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", "Метафракс Групп", ПАО "Уралкалий". Ключевые партнеры: ПАО "СИБУР Холдинг", Группа предприятий "ПЦБК", ООО "Горнозаводскцемент" (группа компаний AKKERMANN cement). Партнеры форума: ООО "ММК-Лысьвенский металлургический завод", АО "Редуктор-ПМ", ПАО НПО "Искра", АО "Новомет-Пермь", Промышленный холдинг "Кредо", ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК", АО "ВКК", ООО "Инкаб".

Справка "РГ"

ПАО "Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров хлористого калия, одного из важнейших элементов, необходимых для роста и развития всех живых организмов, у которого не существует ни природных, ни искусственно синтезированных заменителей. Компания эффективно ведет деятельность по всей цепочке создания стоимости - от добычи калийной руды до поставок готовой продукции потребителям по всему миру.

Производственные активы "Уралкалия" включают пять рудников, шесть калийных и одну карналлитовую фабрику, которые расположены в городах Березники и Соликамск Пермского края. В основном производственном подразделении компании работают около 12,7 тысячи сотрудников, в группе в целом - более 20 тысяч человек. География продаж "Уралкалия" насчитывает более 70 стран мира. Основные рынки сбыта - Бразилия, Индия, Китай, Юго-Восточная Азия, Россия, США и страны Европы. Качество продукции, производимой компанией, соответствует основным международным и российским стандартам и отвечает самым высоким требованиям потребителей.

Являясь одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков региона, "Уралкалий" вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие городов присутствия, оказывая поддержку местным сообществам, а также проводя целый комплекс мероприятий по снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду и обеспечению экологической и промышленной безопасности.

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