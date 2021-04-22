В связи с высоким интересом к онлайн-шествию "Бессмертного полка России" его командование приняло решение провести такой марш и в нынешнем году.

Как сообщила корреспонденту "РГ" Анна Малиновская, руководитель штаба регионального отделения общероссийского общественного движения (ООД) "Бессмертный полк России" в Нижегородской области, на этот раз все герои пройдут в рядах онлайн-шествия в один день. Планируется разбить общую трансляцию по регионам, чтобы в День Победы в каждом субъекте РФ люди смогли увидеть своих родных и близких, защищавших страну на фронтах войны и ковавших победу в тылу.

По словам Анны Малиновской, все заявки, поступающие в трансляцию онлайн-шествия, пройдут обязательную модерацию на предмет недопущения фактов глумления над памятью ветеранов. Координировать эту работу в Нижегородской области и ряде регионов Приволжского федерального округа (ПФО) будет консультационно-методический центр, созданный на базе волонтерского движения Мининского университета. В работу включились "Волонтеры 800", команды нижегородских вузов и организаций, педвузы из городов ПФО и другие добровольцы. Они будут безвозмездно трудиться операторами горячей линии и модераторами.

- Для Мининского университета это еще и инструмент патриотического воспитания молодого поколения. Наш вуз готов стать партнером ООД "Бессмертный полк России" и организовать работу по реализации проекта на уровне ПФО, - отметил и. о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков.

- Учтены все пожелания пользователей в минувшем году, внесен ряд существенных изменений в онлайн-шествие, начиная от регистрации в личном кабинете и заканчивая организацией трансляции 9 мая, - говорит Анна Малиновская. - Прием заявок уже начался на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе "Банк памяти", а также в мини-приложениях в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Вопросы по организации онлайн-шествия "Бессмертного полка" можно задать по телефону 8 (800) 20-1945-0.

А как у соседей?

Центры "Мои документы" помогут кировчанам подготовиться к акции "Бессмертный полк". В них организуют прием фотографий ветеранов для изготовления портретов к участию жителей Вятки в акции "Бессмертный полк". "Для изготовления портрета необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, оригинал фотографии и имеющиеся сведения об участнике Великой Отечественной войны: ФИО, годы жизни, звание. Качество готового портрета будет зависеть от качества и размера оригинала фотографии", - рассказала Наталия Швецова, директор Кировского многофункционального центра.

Принести фотографии ветеранов можно по 30 апреля в центры "Мои документы" по адресам, указанным на сайте правительства Кировской области.

Справка "РГ"

В 2020 году трансляция онлайн-шествия "Бессмертного полка" длилась почти три недели, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка 3 миллионов заявок из разных стран. "Бессмертный полк онлайн" вызвал живой отклик у молодежи, проявляющей повышенный интерес к цифровым новациям, и у тех, кто по каким-либо причинам не сможет принять участие в традиционном шествии.