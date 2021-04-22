В Оренбуржье двухлетняя девочка выпила жидкость для снятия лака

В Оренбуржье двухлетняя девочка получила химический ожог: малышка нечаянно выпила жидкость для снятия лака.

Как сообщила пресс-служба УМВД по региону, несчастный случай произошел в Акбулакском районе. Пострадавшая девочка была доставлена в больницу бригадой скорой помощи. Врачи диагностировали у ребенка химический ожог полости рта. По словам матери, дочь по неосторожности употребила жидкость для снятия лака.

Ведется проверка. Сотрудникам полиции простоит установить все обстоятельства и дать оценку действиям родителей пострадавшего ребенка.