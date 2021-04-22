В конце марта 2021 года впервые в истории российского нотариата удостоверена сделка, заключенная в дистанционном формате. Соглашение об уплате алиментов было совершено на расстоянии почти семь тысяч километров и удостоверено нотариусами из Москвы и Южно-Сахалинска.

- Таким образом, заявители, бывшие супруги, смогли избежать лишней траты времени и денег, которые потребовались бы для очной встречи, - поясняет президент Нотариальной палаты Пермского края Надежда Пьянкова. - При этом стороны получили весь спектр юридических и имущественных гарантий. Каждый из участников сделки обратился к удобному для него нотариусу. Те, проведя предварительную подготовку документов, установили между собой видеосвязь посредством защищенных каналов. В оговоренное время обе стороны подключились, чтобы в дистанционном режиме провести необходимые процедуры и удостоверить сделку. Дистанционное удостоверение сделок актуально, когда стороны находятся в разных городах или еще по каким-то причинам не могут встретиться очно.

Это не единственное нововведение в законодательстве о нотариате, которое постоянно претерпевает изменения и дополнения. Революционный "Закон о цифровом нотариате" (N 480-ФЗ), вступивший в силу в конце декабря 2020 года, предусматривает множество новшеств в правовых процедурах, открывает цифровые сервисы, большинство которых уже сегодня востребовано во многих сферах нашей жизни.

Нотариусы оперативно принимают новые полномочия, активно повышают квалификацию, получают знания, позволяющие работать с самыми современными электронными сервисами.

Еще один вид цифровых услуг - удаленные нотариальные действия. В отличие от дистанционного режима они не требуют проверки воли и волеизъявления и могут оформляться без посещения нотариальной конторы - через Единую информационную систему (ЕИС) нотариата, в том числе посредством портала "Госуслуги".

В удаленном режиме могут быть совершены такие нотариальные действия, как обеспечение доказательств в интернете, принятие в депозит безналичных денег, совершение исполнительной надписи, принятие на хранение электронного документа, получение выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, свидетельствование верности перевода, передача электронных документов другим физическим или юридическим лицам.

Получателю удаленной нотариальной услуги потребуется усиленное электронной подписью заявление с приложением необходимых документов. Нотариус, готовый оказать такую услугу, проинформирует заявителя о стоимости и укажет реквизиты для оплаты. Не позднее чем через пять рабочих дней после оплаты заявитель получит нужный документ или мотивированное постановление об отказе.

Уже сегодня в удаленном режиме можно получить выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, а также обеспечить доказательства в интернете.

В ближайшее время станет возможна в удаленном режиме исполнительная надпись. Новый удобный формат ее получения по интернету заметно повысит спрос на данный вид нотариального действия, поскольку в случае с исполнительной надписью кредитору даже не нужно лично идти к судебным приставам. Кроме того, решить долговой вопрос через нотариуса не только быстрее, но и дешевле, чем в суде.

В июле 2020 года в работу был запущен электронный сервис розыска в кредитных организациях имущества наследодателей. До апреля 2021 года он был доступен для направления запросов нотариусом в любые территориальные отделения ПАО "Сбербанк", сейчас к нему подключился банк ВТБ. В дальнейшем технология будет масштабирована по всей стране.

- Ввод в эксплуатацию всех сервисов, позволяющих совершать нотариальные действия удаленно, это невероятно масштабная работа, большая часть которой уже выполнена Федеральной нотариальной палатой, - говорит Надежда Пьянкова. - Цифровизация позволяет в полной мере защитить права граждан и бизнеса, обеспечить законность действий во множестве сфер гражданского оборота.

По словам Надежды Пьянковой, не так давно был одобрен законопроект, который включает нотариат, портал госуслуг и судебных приставов в перечень получателей сведений ЗАГС о государственной регистрации смерти. Это решает сразу ряд актуальных задач. В частности, доверенности, утратившие силу в связи со смертью доверителя, будут автоматически отмечаться в ЕИС нотариата, то есть по ним нельзя будет совершить сделку или какие-либо другие юридически значимые действия. Проверка доверенности на портале ФНП также сразу подтвердит то, что она недействительна.

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