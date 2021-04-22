Один из основных показателей, который обязательно учитывается при оценке качества жизни, - это демографическая ситуация.

О том, как выглядит край с этой точки зрения и какова сегодня ситуация в региональном здравоохранении, мы беседуем с депутатом Законодательного собрания Дарьей Эйсфельд.

Дарья Александровна, на апрельском заседании депутаты обсуждали отчет министра здравоохранения. Как вы оцениваете состояние здоровья населения региона и профилактику заболеваемости?

Дарья Эйсфельд: Демографические показатели являются, на мой взгляд, своеобразной лакмусовой бумажкой, они отражают не только состояние здоровья населения, но отчасти и экономическую составляющую. Именно поэтому они учитываются в том числе и при оценке деятельности правительства и губернатора.

Если говорить о финансово-экономической стороне вопроса, то резервный фонд был увеличен до пяти миллиардов рублей. Такого в истории края еще не было. Нам удалось привлечь в экономику Прикамья федеральные средства, это дало возможность перенаправить 250 миллионов рублей на строительство поликлиник. Еще на 400 миллионов увеличено финансирование капремонта учреждений здравоохранения. На строительство краевой инфекционной больницы будет потрачено около двух миллиардов рублей.

Показатели рождаемости и смертности зависят и от образа жизни.

Дарья Эйсфельд: Поэтому темы здорового образа жизни, правильного питания, отказа от вредных привычек становятся все более актуальными. Это вопрос культуры всего общества. У нас она находится на стадии формирования. Пока наблюдается потребительское отношение к своему здоровью: дескать, врачи обязаны помочь. Но получение медицинской помощи - тот этап, которого в большинстве случаев можно избежать, если ответственно относиться к своему здоровью. Здесь значительная роль отводится некоммерческим организациям и волонтерским отрядам, которые пропагандируют ЗОЖ, используя разные форматы, формируя таким образом общественную привычку - брать ответственность за собственное здоровье на себя.

Как вы оцениваете включенность медиков в профилактику заболеваемости населения?

Дарья Эйсфельд: Темы здорового образа жизни, правильного питания, отказа от вредных привычек становятся все более актуальными. Фото: ЗС ПК

Дарья Эйсфельд: Профилактика заболеваний - это, конечно, не только пропаганда, но и собственно врачебные мероприятия, такие как диспансеризация, профилактические осмотры. В 2020 году в них приняли участие более 613 тысяч пермяков.

Продолжает расти количество онкозаболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы. При этом показатель выявляемости онкозаболеваний на ранних стадиях составляет всего 35 случаев на 100 тысяч населения, в то время как в среднем по стране он достигает 146 случаев. А если заболевание не выявлено на ранней стадии, риск неблагоприятного исхода заметно увеличивается.

Задача медицины - обеспечить условия для профилактики заболеваемости: открыть специализированные кабинеты, закупить оборудование, подготовить кадры. Это выполняется полностью. А наша с вами задача - превентивно этим воспользоваться, не дожидаясь возникновения болезни.

Вы упомянули об обеспеченности кадрами. Их по-прежнему не хватает?

Дарья Эйсфельд: Да, депутатский корпус уже несколько лет держит данный вопрос в зоне внимания. Сначала были утверждены программы "Сельский доктор" и "Сельский фельдшер". Потом мы приняли закон об организации целевого набора студентов в медакадемию. Сегодня там почти 70 процентов студентов - целевики, а это 1300 будущих специалистов. Они получают из краевого бюджета дополнительную стипендию.

С прошлого года в ЗС разрабатывалась программа целевого обучения для средних медицинских учреждений. На апрельском заседании закон был принят сразу в двух чтениях, это позволит уже в сентябре нынешнего года принимать целевых студентов. Студенты, обучающиеся сестринскому и фельдшерскому делу, будут получать дополнительно две тысячи рублей стипендии.

То есть проблемы здравоохранения в крае, конечно, есть, но в целом они решаются?

Дарья Эйсфельд: Да, и прошлый год это доказал. Наше здравоохранение работало в экстренном режиме. Региону нужно продолжать увеличивать финансирование отрасли. Произошло значительное сокращение количества операций, снизился объем планового лечения пациентов с хроническими заболеваниями, а значит, возможен накопительный эффект числа неинфекционных заболеваний. Кроме того, заболеваемость вследствие осложнений после ковида тоже может вырасти, поэтому необходима качественная система реабилитации.