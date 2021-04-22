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Рубрика: Спорт

Золото из корзины

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 86(8437)
Баскетболисты "Барнаула" выиграли на своей площадке у "Чебоксарских ястребов" со счетом 91:71 и стали победителями первенства России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги-2.

Перед хозяевами стояла непростая задача - опередить соперников из Чебоксар на 10 очков, поскольку в первой игре "ястребы" были сильнее - 81:71.

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Ответный матч вызвал большой ажиотаж среди алтайских любителей оранжевого мяча. Зал "Победа" был забит под завязку, многим болельщикам не хватило сидячих мест - стояли на лестничных пролетах, в проходах, на балконе. В это же время футболисты местного "Динамо" принимали "Волну" из Нижегородской области - любителям спорта пришлось делать непростой выбор. В Барнауле болеют за свою команду горячо, шумно и неугомонно. Поддержка родных стен стала одним из решающих факторов.

Но главное было в том, что хозяева превзошли гостей в тактическом плане и в настрое на победу. Барнаульцы действовали разнообразнее, к тому же главный тренер Евгений Горев смог приберечь к решающему поединку джокера - Даниила Синегубова. Чебоксарцы, готовясь к ответному матчу, ждали чего угодно, но не сверхактивных действий Синегубова, буквально растерзавшего "ястребов" - 35 очков и 7 подборов! Хозяева оказались точнее в бросках с игры (47 процентов попаданий против 36), лучше бросали штрафные (74 - 64), были сильнее в других важных компонентах игры. Исход противостояния стал окончательно ясен, когда после пятого фола покинул площадку "конструктор" игры гостей Павел Кольцов. После этого "ястребы" стали играть совсем уж бесхитростно и предсказуемо.

После финала прошло награждение не только команд, но и лучших игроков сезона в Суперлиге-2. Барнаульцы получили три индивидуальных приза: Артем Чеваренков стал лучшим разыгрывающим, Дмитрий Злобин - лучшим атакующим защитником, Дмитрий Синегубов - лучшим тяжелым форвардом. Звания лучшего легкого форварда удостоен Илья Подобедов из магнитогорского "Металлурга", лучшим центровым стал Роман Загретдинов из "Тамбова". Лучшим игроком сезона признан разыгрывающий "Чебоксарских Ястребов" Павел Кольцов.

Фото: euroleague.net
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В церемонии командного чествования невольно принял участие корреспондент "РГ". После награждения "ястребов" поднос с оставшимися серебряными медалями унесли в небольшую комнату, где переодевается танцевальная группа поддержки. Там бы они и остались... Гости почти все ушли в раздевалку, когда ваш покорный слуга нагнал форварда Антона Богдана, накидавшего хозяевам 17 очков. "Антон, у вас все медали получили?" - "Нет, трое ребят в Чебоксарах остались, а что?". Вручая Богдану оставшийся комплект наград в подсобном помещении, я не преминул заметить: "Сибирякам чужого не надо, а "Российская газета" видит всё!".

Завоевав золото, барнаульцы получили право на повышение в классе. Хотя здесь многое будет решать позиция краевой власти - чтобы достойно выступать в Суперлиге-1, бюджет БК "Барнаул" должен составлять около 80 миллионов рублей (примерно такой же у "Новосибирска", занявшего в этом сезоне девятое место и не попавшего в плей-офф). Заметим, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в юности неплохо игравший в баскетбол, был на золотом матче и активно поддерживал "Барнаул".

В регионах Спорт Баскетбол Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

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