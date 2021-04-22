В четверг, 22 апреля, губернатор Красноярского края выступил с отчетом о результатах деятельности правительства региона и возглавляемых правительством органов исполнительной власти в 2020 году. Александр Усс представил ежегодный доклад в Большом концерном зале в присутствии сенаторов Совета Федерации и депутатов Государственной думы, членов краевого парламента, глав городов и районов, представителей аппарата полномочного представителя президента России в СФО, федеральных органов власти, Счетной палаты края, общественных организаций, национально-культурных объединений.

Отчет главы региона прозвучал на следующий день после Послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию. Глава государства обозначил главные направления развития РФ на ближайшую перспективу. Красноярский край трижды был упомянут в послании, и, по словам Александра Усса, оно особенно значимо для региона, поскольку затронут ряд вопросов, принципиальных для него. Речь идет о темах экологии (не только в контексте разлива топлива на Таймыре), возможности привлечения инфраструктурных кредитов для финансово устойчивых субъектов Федерации (к их числу относится и Красноярский край), метро региональной столицы (проект уже находится в Госэкспертизе).

В свете Послания президента отчет губернатора был посвящен не только итогам, но и планам. В частности, Александр Усс заявил о высоком кредитном рейтинге Красноярского края. В результате взаимодействия с федеральным центром регион выполнил все финансовые обязательства. Минувший финансовый год завершен с профицитом. За три года государственный долг края сократился более чем на 25 млрд рублей.

"Мы имеем высокий кредитный рейтинг и можем привлекать кредиты для решения острых социальных проблем", - заверил губернатор.

Продолжается обсуждение перспектив строительства газопровода "Сила Сибири-2", который, согласно одному из сценариев, пройдет в 50 километрах от Красноярска. Это означает, по словам главы региона, "реальную газификацию территории".

"Мы делаем и будем делать все, чтобы именно этот сценарий был реализован", - сказал в ежегодном отчете Александр Усс.

В столице региона планируется создание крупнейшего делового центра Сибири Красноярск-Сити. Идея, согласно которой именно Красноярск станет инвестиционным центром Сибири, "обретает черты реальности".

"Мы приступаем к проработке вопроса о создании, естественно за счет инвесторов, делового квартала Красноярск-Сити", - подтвердил губернатор.

По предварительным данным, площадь офисов Красноярск-Сити превысит 60 тысяч квадратных метров, а число рабочих мест - 5400. Проекты подобного уровня улучшают бизнес-климат, "подтягивают" городскую среду в целом, превращают города в интересную для молодежи территорию.

Говоря об итогах 2020 года, губернатор отметил: несмотря на пандемию COVID-19, край не допустил коллапса в экономики, здравоохранении и социальной сфере в целом. Более того, удалось укрепить материально-техническую базу здравоохранения региона: построено 57 фельдшерско-акушерских пунктов, приобретено более сотни единиц транспорта, начали работать два современных госпиталя (в Ачинском и Богучанском районах), сердечно-сосудистый центр (в Норильске). Ближайшей задачей в системе здравоохранения губернатор назвал массовую вакцинацию населения от коронавируса: предстоит привить более 1,2 млн человек.

В 2020 году край вошел в пятерку наиболее привлекательных для инвесторов регионов России, констатировал Александр Усс. В стадию реализации входит ряд крупнейших проектов комплексного инвестиционного мегапроекта "Енисейская Сибирь". "Инвестиционная яма", по словам главы региона, преодолена.

Красноярский край остается в первой десятке ведущих субъектов РФ по валовому региональному продукту и в пятерке - по совокупной прибыли организаций. На 12 месте - по объему платных услуг гражданам.

В год пандемии краевой пакет антикризисных мер (речь идет о поддержке малого и среднего предпринимательства) составил около 4,5 млрд рублей. Готовится новый пакет.

Регион по-прежнему занимает лидирующие позиции в Сибири по темпу развития агропромышленного комплекса. В 2020 году урожайность, например, зерновых и зернобобовых культур оказалась лучшей за 25-летнюю историю земледелия в крае. Начато воплощение более чем двух десятков агропромышленных проектов. Среди них - строительство первого в России завода по глубокой переработке зерна (он появится в Шарыповском районе).

Продолжается реализация новой лесной политики, инициированной в 2019 году. Проверены практически все лесосеки. Край занимает второе место в России по производству пиломатериалов. В преддверии федерального запрета на вывоз необработанной древесины край займет освобождающуюся нишу - закрепит лидерство в лесной отрасли, считает Александр Усс.

Планируется расширение автобусного парка в крае и обновление городского электротранспорта. Летом 2020-го возобновились речные круизы по Енисею на теплоходе "Максим Горький". На Средне-Невском судостроительном заводе заложены два современных теплохода ("Андрей Дубенский" и "Виктор Астафьев"), которые скоро прибудут в Красноярский край. Минувшей осенью в столицу края прибыли два самолета ATР-72-500, пять АТР-42 будут переданы региону ГМК "Норильский Никель" в этом году в рамках соглашения о создании консорциума взаимоотношения авиакомпаний "КрасАвиа" и "НордСтар". "КрасАвиа" станет одним из крупнейших региональных перевозчиков страны.

В заключение отчета Александр Усс поблагодарил за совместную работу и достижение высоких показателей представителей власти разных уровней, работников отраслей экономики, социальной сферы и всех жителей Красноярского края.