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Рубрика: Общество

Красноярские ученые нашли способ убивать раковые клетки

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Сотрудники научных организаций Красноярска, в частности ФИЦ "Красноярский научный центр СО РАН", проанализировали свод работ мировых ученых о влиянии белка сурвивина на развитие злокачественных опухолей.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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На основании анализа коллектив исследователей пришел к выводу, что блокировка этого белка поможет в диагностике раковых образований и создании эффективных противоопухолевых препаратов. Результаты исследования опубликованы в журнале "Онкология, гематология и радиология", сообщает издание Сибирского отделения Российской академии наук.

Сурвивин вырабатывается раковыми клетками и позволяет им бесконтрольно разрастаться, препятствуя их уничтожению. По мнению сотрудников СО РАН, можно применить вещество (пептид), распознающее этот белок и лишающее его силы. При этом, как полагают ученые, клетки опухоли станут контролируемыми и смертными. Важно, что при остановке распространения рака здоровые ткани не будут повреждены введением лекарственного вещества.

По словам старшего научного сотрудника Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН, кандидата биологических наук Евгении Башмаковой, давление сурвивина вызывает гибель опухолевых клеток и увеличивает эффективность традиционных методов лечения рака. Разработано несколько стратегий, некоторые из них уже прошли первые клинические испытания. Но пока необходимы дальнейшие исследования.

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