В Кузбассе в преддверии 300-летия региона впервые состоялись гастроли Татарского государственного театра кукол "Экият".

Гости из Казани представили в Кемерове пьесу "Су анасы (Водяная)" современного автора Зиннура Хуснияра по сказке великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Историю о мальчике Байбулате, укравшем золотой гребень, сыграли и на татарском, и на русском языках.

После спектакля благодарная публика, включая представителей многочисленной татарской диаспоры, долго не хотела отпускать артистов за кулисы. К слову, среди зрителей был и муфтий Духовного управления мусульман Кемеровской области Тагир Бикчантаев.

- Ваш праздник - это и наш праздник, - подчеркнула советник художественного руководителя театра "Экият", заслуженный работник культуры России и Республики Татарстан Роза Яппарова. - Ведь очень многие наши земляки, в свое время уехав работать на шахты Кузбасса, внесли свою лепту в развитие экономики страны.

Билеты полностью раскупили и на другие сказки для малышей: "Три дочери" и "Цветик-Семицветик". Гастроли проходили в Кузбасском театре кукол имени А. Гайдара. Этой осенью он отправится с ответным туром в Казань. Как рассказал корреспонденту "РГ" директор театра Роман Кузнецов, поездка планировалась еще в прошлом году. Кемеровчане собирались показать в столице Татарстана три спектакля: "Крошка Енот", "Стойкий оловянный солдатик" и "Летучий корабль". Но помешала пандемия. Сейчас они решают вопросы финансового обеспечения предстоящих гастролей. И начинают формирование репертуара.