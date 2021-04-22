Новости

Начато устройство земляного полотна на Дальнем Западном обходе Краснодара 08:19
Греф высказался о третьей волне коронавируса в России 07:59
WSJ: Байден намерен признать геноцид армян в Османской империи 07:56
Кардиолог объяснил, опасно ли для сердца спать на левом боку 07:52
Названы лучшие для командировок города России 07:45
Минтруд изучит вопрос продления майских праздников 07:44
В Хабаровском крае появится филиал "Союзмультфильма" 07:42
СК: В Забайкалье главврач больницы оплачивал счета ЖКХ за счет бюджета 07:36
В Австралии продано кольцо с самым крупным в стране бриллиантом 07:11
У берегов Китая пять человек пропали без вести при столкновении двух судов 06:55
Эквадор вернет режим ЧС и комендантский час из-за COVID-19 06:46
Малайзия и Сингапур помогут Индонезии искать пропавшую подводную лодку 06:35
Ученые доказали опасность некоторых моделей питания 06:34
Пушков ответил на заявление Псаки о "толстокожести" США 06:19
В Биробиджане на один день сменился мэр 06:03
В Индии из-за утечки кислорода скончались 22 пациента с COVID-19 05:40
CNN: Администрация тюрьмы в США опасается за безопасность Шовина 05:38
Диетолог рассказала о ловушках обезжиренных продуктов 05:33
В Боливии обнаружен британский штамм коронавируса 05:09
Байден: За 100 дней в США сделано 200 миллионов прививок от COVID-19 04:50
На космодроме Восточный началась транспортировка ракеты с 36 спутниками 04:33
Глава города в Забайкалье попал под следствие 04:33
Пушков предупредил Чехию о негативных последствиях ультиматума 04:25
Корабли ТОФ провели артиллерийские стрельбы в Японском море 04:22
В 2020 году в России изъято 33 тонны несоответствующего требованиям алкоголя 03:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
22.04.2021 08:25
Рубрика: Власть

Помогут с онлайн-выбором

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 86(8437)
В Алтайском крае 26 апреля начнется онлайн-голосование по выбору общественных территорий, которые нужно привести в порядок. Чтобы у людей старшего поколения не возникло проблем с использованием дистанционных технологий, помогать им будут 230 волонтеров.

Онлайн-голосование продлится до 30 мая. Все это время волонтеры будут работать на улицах восьми городов края: рассказывать жителям о парках, скверах, аллеях, площадях, представлять проекты их благоустройства и помогать зайти на онлайн-платформу для голосования.

Жители страны проголосуют за благоустройство территорий

"Мы приложим все усилия, чтобы сделать онлайн-голосование максимально понятным, простым и комфортным для граждан", - подчеркнул руководитель Алтайского ресурсного центра добровольчества Никита Федюнин.

По данным регионального министерства строительства и ЖКХ, волонтерский корпус буде работать в восьми городах в Алейске, Новоалтайске, Бийске, Заринске, Рубцовске, Славгороде, Камне-на-Оби и Барнауле. Общественные территории, которые наберут больше голосов, будут благоустроены в 2022 году по нацпроекту "Жилье и городская среда".

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

Выплаты детям и борьба с COVID-19. Главные тезисы Послания президента
МИД РФ прокомментировал ультиматум Чехии по возвращению дипломатов
Пушков ответил на заявление Псаки о "толстокожести" США
В Минобороны сообщили о проведении межвидовых учений в Крыму
Экс-премьер Японии: Россия присоединила Крым на правовых основаниях
Владимир Путин призвал сделать прививку от коронавируса
Песков рассказал подробности телефонной беседы Путина и Байдена