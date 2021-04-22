В Алтайском крае 26 апреля начнется онлайн-голосование по выбору общественных территорий, которые нужно привести в порядок. Чтобы у людей старшего поколения не возникло проблем с использованием дистанционных технологий, помогать им будут 230 волонтеров.

Онлайн-голосование продлится до 30 мая. Все это время волонтеры будут работать на улицах восьми городов края: рассказывать жителям о парках, скверах, аллеях, площадях, представлять проекты их благоустройства и помогать зайти на онлайн-платформу для голосования.

"Мы приложим все усилия, чтобы сделать онлайн-голосование максимально понятным, простым и комфортным для граждан", - подчеркнул руководитель Алтайского ресурсного центра добровольчества Никита Федюнин.

По данным регионального министерства строительства и ЖКХ, волонтерский корпус буде работать в восьми городах в Алейске, Новоалтайске, Бийске, Заринске, Рубцовске, Славгороде, Камне-на-Оби и Барнауле. Общественные территории, которые наберут больше голосов, будут благоустроены в 2022 году по нацпроекту "Жилье и городская среда".