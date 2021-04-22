Проект новосибирских ученых "Охотники за микробами" приобрел федеральный масштаб. Школьники из 15 регионов страны - от Мурманска до Владивостока - увлеченно ищут в природе полезные бактерии, получая исследовательский опыт.

Для ученых тоже сплошная польза. По словам научного сотрудника Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН Сергея Седых, даже ученики средних классов, работая под руководством опытного наставника, могут сделать реальный вклад в науку.

- Большое количество открытий, например, в астрономии, делают любители, - отмечает Сергей Седых. - Профессиональные исследователи и появились-то по историческим меркам относительно недавно, лет триста назад, а до этого науку двигали энтузиасты.

Ученые ИХБФМ одними из первых в России вовлекли в науку школьников. В 2019 году это были команды из районов Новосибирской области. Польза обоюдная: ребята получают опыт не только практического исследования, но и участия в научно-практической конференции. А институт пополняет коллекцию азотофиксирующих бактерий - именно с них начинался проект.

Эти микробы используют при производстве биологических удобрений, полученный из разных уголков Новосибирской области материал станет базой для новых исследований. Экспедиция для достижения такого же результата стоила бы институту немалых денег и заняла бы месяцы.

Квинтэссенцией первого года стала научно-практическая конференция, на которой команды представили результаты своей работы. В прошлом году конференция, собравшая участников из полутора десятка регионов страны, прошла удаленно, в режиме ограничений. Зато список возможностей для исследования расширился за счет лактобактерий, которые используют при производстве кисломолочных продуктов.

- В следующем сезоне мы планируем и совместную со школьниками охоту на вирусы, - отмечает новосибирский ученый. - Скорее всего, это будут аденовирусы. Про них сейчас много говорят, как известно, вакцина от коронавируса "Спутник V" сделана на основе аденовируса. Чтобы производить такого рода вакцины, нужна коллекция микроорганизмов. Это важно, учитывая, что аденовирусы, использованные для создания отечественной вакцины, были когда-то давно закуплены в США. В нашей стране такой коллекции просто нет.

Полученные от школьных команд образцы микробов могут использоваться и для создания новых систем геномного редактирования, важнейших инструментов генных инженеров, за открытие которых в прошлом году была присуждена Нобелевская премия. Потенциал для развития проекта на самом деле велик. Например, с его помощью ученые в дальнейшем могут получить и материал для разработки новых противомкиробных препаратов на основе бактериофагов - естественных врагов бактерий. Одна из проблем современной медицины в том, что эффективность антибиотиков снижается в процессе того, как бактерии приспосабливаются к лекарствам, поэтому нужно постоянно работать над разработкой новых средств борьбы с инфекционными агентами.

Прямая речь

Сергей Седых, кандидат биологических наук:

- Перед наукой стоит задача поиска новых антибактериальных средств, а лучше бактериофагов для этого ничего не придумали. Как и сами бактерии, они мутируют, приспосабливаются к новым условиям и способны справляться с возбудителями болезней. Сегодня часть тяжелых заболеваний, которые уже не поддаются лечению с помощью антибиотиков, лечат бактериофаготерапией. Для успешного лечения нужно для конкретной бактерии подобрать соответствующий бактериофаг. Чтобы это сделать быстро, нужны большие коллекции бактериофагов из десятков тысяч видов. У нас в отдельных научных учреждениях есть максимум тысячи фагов. Пока обширной коллекции нет, об универсальности данного подхода не может идти речи.