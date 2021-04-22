Алтайские пивовары бьют тревогу: принятие нового техрегламента ЕАЭС больно ударит по региональным производителям пенного напитка. Документ разрешает при варке пива заменять до 50 процентов солода другими, в том числе ненатуральными, ингредиентами. "Нам будет сложно конкурировать с крупными транснациональными компаниями, которые заставят полки дешевой продукцией", - утверждают владельцы алтайских пивоварен.

В новом техрегламенте, который начнет действовать с 1 января 2022 года, предусмотрена технология, значительно отличающаяся от классической и той, что применяется сейчас в России. По классической технологии пиво варят в Германии, Австрии, Чехии, используя только солод. В нашей стране еще в советское время из-за дефицита солода разрешили не более чем на 20 процентов заменять его несоложеными ингредиентами - зерно- и сахаросодержащими продуктами. "Но тогда замену обосновали научными исследованиями, доказав, что такое соотношение не скажется на качестве. А сейчас просто приняли новый техрегламент, по которому можно 50 процентов солода заменить непророщенным зерном, добавив мальтозную патоку для брожения или искусственные ферменты. Сваренный таким образом напиток сложно назвать пивом", - поясняют в Российском союзе пивоваров.

Солод - самый дорогой ингредиент в производстве пива. В себестоимости продукции на него приходится около 30 процентов. А если увеличить долю более дешевой "несоложенки", то можно ощутимо снизить затраты и сделать напиток более доступным для потребителя. Казалось бы - хорошо, но алтайские производители уверены, что это будет уже не пиво.

- Пищевая промышленность достаточно давно и успешно идет по пути снижения затрат на производство, - отмечает руководитель Бочкаревского пивоваренного завода Вадим Смагин. - Сегодня уже никого не удивить "мясом" из сои, "маслом" и "сыром" не из молока, растительным "молоком". Но по опыту смежных отраслей пищевой промышленности мы знаем, что такую продукцию правильнее называть не мясо, сыр и молоко, а мясо- и молокосодержащие продукты. Потребитель должен знать, что покупает. Так почему же с пивом должно быть по-другому?

Региональные производители пенного напитка уверены, что поправки в Евразийский техрегламент "продавили" крупные транснациональные компании, которые стремятся увеличить свое присутствие на российском рынке.

- Им нужна невысокая цена, потому что по-другому они не могут конкурировать с региональными производителями, - комментирует ситуацию директор по стратегическому развитию Барнаульского пивоваренного завода Александр Локтев. - А сокращение доли солода позволяет снизить себестоимость продукции и демпинговать на рынке.

В такой ситуации производство пива по традиционным рецептурам станет экономически невыгодным. Многие отечественные предприятия окажутся перед выбором: варить пиво высокого качества по цене заведомо неконкурентной, либо производить дешевые напитки с использованием промышленных ферментов. Таким образом, увеличение доли несоложеного сырья в составе пива может привести к постепенному вытеснению российских пивоваренных компаний с рынка.

- Это в свою очередь вызовет сокращение объемов производства, посевных площадей ячменя, рабочих мест и налоговых поступлений. А поставки импортной продукции, в том числе ферментов, будут расти, - уверен Вадим Смагин.

Сегодня около 38 процентов пива в стране, по данным Российского союза пивоваров, выпускают отечественные заводы, тогда как еще в 2005 году на их долю приходилось всего 10-12 процентов рынка. За это время пивоваренная промышленность сделала настоящий рывок. В Алтайском крае, например, количество предприятий, выпускающих пиво и безалкогольные напитки, за последнее десятилетие увеличилось более чем вдвое, а производство пива выросло в 1,3 раза. Правда, с 2018-го наблюдается некоторое снижение объемов - на 3,5-3,8 процента в год.

В 2020-м в крае разлили свыше 19 миллионов декалитров пива и пивных напитков. Как рассказали корреспонденту "РГ" в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, доля Алтайского края на общероссийском рынке составляет 2,6 процента. В прошлом году крупные предприятия региона инвестировали в развитие отрасли более 530 миллиона рублей. Местную продукцию поставляют и на экспорт. В 2020-м в Киргизию, Китай, Казахстан отправили свыше восьми тонн пива, что на 20 процентов больше, чем в предыдущие годы.

Смогут ли выжить региональные предприятия после вступления в силу новых правил? Алтайские пивовары надеются, что да.

- Конечно, наши производители адаптируются к новым условиям, - уверен Александр Локтев. - Но проблема в том, что новый техрегламент узаконит производство под видом пива продукции, не имеющей с ним ничего общего, кроме названия.

Алтайские пивовары предлагают разделить пивную продукцию на "пиво" и "не пиво" по аналогии с "молочкой". А Национальный союз защиты прав потребителей полагает необходимым ввести налоговый вычет для производителей, которые будут придерживаться традиционной технологии пивоварения. Снижение акциза на пять рублей за литр примерно равно выгоде, которую можно получить от уменьшения содержания солода в пиве. "Тогда низкосолодовые напитки будет просто невыгодно выпускать, и производители окажутся заинтересованными в подтверждении качества своей продукции. Это позволит защитить не только добросовестных производителей, но и потребителей", - уверены в Союзе.

Кстати

По данным Алтайкрайстата, в 2020 году в регионе производством напитков занимались 119 предприятий, из них 19 крупных и 100 малых, включая микропредприятия. В отрасли заняты свыше четырех тысяч человек. Самые крупные пивоваренные заводы находятся в Барнауле, селах Бочкари и Волчиха. На их долю приходится свыше 80 процентов всей пивобезалкогольной продукции, производимой в Алтайском крае.